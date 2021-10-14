День захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМС
Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисників і захисниць України. У зв'язку зі святом, українці відпочиватимуть 4 дні поспіль, але п'ятницю потрібно буде відпрацювати.
Кращі привітання у віршах, СМС і листівках читайте в нашому матеріалі нижче.
Поздоровлення у віршах
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Тебе мій захисник вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам - безхмарного життя!
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Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!
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Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
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Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
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Поздоровлення в СМС
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Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить тільки задоволення!
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Схиляюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. З Днем захисників та захисниць України!
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Від щирого серця бажаю вам миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу і сімейного щастя, радості і добра!
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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою і перемоги!
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Поздоровлення в листівках
Нагадаємо, На Покрову Пресвятої Богородиці ніколи не потрібно порушувати цю заборону, інакше буде рік нещасть.
Ми також писали про сильну молитву на Покров Пресвятої Богородиці, яка виконає ваше найзаповітніше бажання.