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День захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМС

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Четвер 14 жовтня 2021 06:45
День захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМС Фото: День захисників і захисниць України (president.gov.ua)
Автор: Styler

Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисників і захисниць України. У зв'язку зі святом, українці відпочиватимуть 4 дні поспіль, але п'ятницю потрібно буде відпрацювати.

Кращі привітання у віршах, СМС і листівках читайте в нашому матеріалі нижче.

Поздоровлення у віршах

***

Тебе мій захисник вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам - безхмарного життя!

***

Спасибі, воїни мої, за те,

Що бережете Україну!

Спасибі вам за тихий мирний сон,

Спасибі вам за те, що ви живі,

Спасибі, ангели мої!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свойого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Поздоровлення в СМС

***

Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра - Днем захисників і захисниць України. Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це - свято України. Нехай ваш будинок буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить тільки задоволення!

***

Схиляюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. З Днем захисників та захисниць України!

***

Від щирого серця бажаю вам миру, здоров'я і довголіття, бадьорості духу і сімейного щастя, радості і добра!

***

Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви - наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких - у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою і перемоги!

***

Поздоровлення в листівках

День захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМСДень захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМСДень захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМСДень захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМСДень захисників та захисниць України: найкращі привітання у віршах, листівках та СМС

Нагадаємо, На Покрову Пресвятої Богородиці ніколи не потрібно порушувати цю заборону, інакше буде рік нещасть.

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