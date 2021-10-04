День лікаря 2021: найкрасивіші привітання у віршах, картинках і СМС
4 жовтня 2021 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я та медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" відзначається Міжнародний день лікаря.
Як привітати рідних, близьких, друзів, які займаються цією благородною справою - читайте нижче в нашому матеріалі.
Красиві привітання в СМС і листівках
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжим ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття!
Ви життя рятуєте,
Зубки по пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель,нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це-здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі,сто років,
Ще людям служити!
В день усіх лікарів,
вітаю українських докторів!
Бо надважка робота в вас —
кожному життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине вас підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелок хай вас пильнує.
Хочеться сказати щось чудове,
Та не знаю, де знайти слова.
Чи ж опише хто зорю ранкову,
Що край неба сяйво розлива?
Ви чарівна, мов веселка ясна,
Що від неї радість огорта,
Мов троянда, ніжна і прекрасна,
Що в саду весною розцвіта.
Вас відразу щиро полюбила,
Як сестру, як подругу в путі,
Дякую я долі за цю милість,
Що звела із Вами у житті.
Скільки ж Ви людей урятували!
Вдячності від них нема кінця…
Віддаєте людям своє серце,
Щоб були здорові їх серця.
Як привітати лікарів в прозі
З Днем медичного працівника. Бажаю терпіння і витримки, мудрості й професійної віртуозності. Нехай кожен день веде до успіху і втілення великої мрії, головних бажань і головних надій!
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З Днем медика! Нехай кожен день славиться гідною роботою, навіть і самим крихітним, але внеском у порятунок здоров’я. Бажаю міцності здоров’я, медичної витримки, удачі, підтримки, достатку і радості!
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Лікарі - люди з великим серцем, стійкою витримкою, світлою головою і завжди благими цілями трудяться, як бджоли в білих халатах! Це професійне свято нагадує, скільки подяки і добрих побажань вони заслуговують!
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Одна з найблагородніших професій на світі - професія лікаря. Нехай вам свято принесе радість, впевненість в собі і добробут в житті. Майте почуття власної гідності і служіть на благо людству. Будьте здорові і щасливі!
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Нехай в житті буде повага людей, задоволення від турбот, нехай одужують ті, хто прийшов за допомогою. Нехай мудрість накопичується з роками - довгого і щасливого життя, люблячих дітей і багато-багато онуків!
Раніше ми писали, які свята відзначатимуться в жовтні 2021, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.