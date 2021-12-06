День ЗСУ: найкращі привітання зі саятом у листівках і віршах
Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних Сил України. Дата для проведення свята була обрана не випадково, вона була приурочена до дня прийняття закону "Про Збройні Сили України" 6 грудня 1991 року.
Кращі привітання зі святом у віршах, СМС і листівках - читайте в матеріалі Styler нижче.
Поздоровлення у віршах
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6 грудня – тож тебе вітаємо,
Від усієї душі тобі ми бажаємо:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарно казки,
Перемогу важку в боротьбі -
Хай все це збудеться Тобі!
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Збройні сили України -
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров'я - як та криця,
Хай служба завжди - як годиться!
Хай всюди - спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир -
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, воїне милий!
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Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!
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Поздоровлення в СМС
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Шановні воїни, захисники України! Вітаю вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народові. Зі святом Вас!
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Я бажаю вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли ви на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але, щоб не довелося ним користуватися. Миру і добра, щастя і процвітання.
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Нехай щастя і любов оселяться в будинку, нехай завжди буде куди повернутися, а День Збройних Сил запам'ятається як самий сонячний і радісний в році!
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У День Збройних Сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незломленої віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
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Поздоровлення в листівках
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