День ВСУ: лучшие поздравления с праздником в открытках и стихах
Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных Сил Украины. Дата для проведения праздника была выбрана не случайно, она была приурочена к дню принятия закона "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года.
Лучшие поздравления с праздником в стихах, СМС и открытках - читайте в материале Styler ниже.
Поздравления в стихах
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День Вооруженных Сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
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В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам -
С Днем вооружённых сил!
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
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В светлый праздник Украины,
В День Вооруженных Сил,
Все желаем от души мы,
Чтоб солдат счастливо жил!
Чтоб не знал беды и горя,
Чтоб спокойно ночью спал,
Автомат свой чтоб в патронах
Никогда не доставал!
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Поздравления в СМС
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Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!
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Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но, чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
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Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!
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В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
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Поздравления в открытках
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