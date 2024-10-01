День ветерана 2024: как поздравить родных с праздником

История праздника

1 октября на Украине отмечается День ветерана, установленный указом президента 24 сентября 2004 года. Этот праздник призван повысить внимание потребностей ветеранов и обеспечить им социальную защиту.

Термин "ветеран" имеет глубокие корни, начиная с античного Рима, где так называли солдат, отслуживших более 20 лет. Им предоставляли земельные участки и денежные вознаграждения за преданность. Сегодня это слово охватывает военных и тех, кто долго и усердно работал на благо общества.

В Украине ветераны получают поддержку через разные программы, что подчеркивает их вклад в развитие государства. Ветеранские организации помогают сохранить опыт и традиции.

Красивые поздравления для ветеранов (открытки: daytoday.ua)

Поздравление ко Дню ветерана в СМС

Дорогие ветераны! В этот особый день мы выражаем вам свою глубокую признательность. Ваши усилия и мужество вдохновляют нас. Желаем крепкого здоровья, любви родных и мирного неба. Пусть ваши дни будут наполнены счастьем и гармонией!

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Поздравляю вас с Днем ветерана! Спасибо за вашу преданность и героизм в защите Украины. Пусть в ваших сердцах всегда царят мир и покой, а каждый день приносит новые радости. Желаю, чтобы вы всегда ощущали поддержку своих близких и друзей!

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Уважаемые ветераны, сегодня мы чествуем ваш вклад в нашу свободу! Спасибо за ваше бесстрашие и жертвенность. Желаю вам крепкого здоровья, радости в жизни и теплоты домашнего очага. Пусть ваша жизнь будет полна счастливых моментов!

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Дорогие ветераны, поздравляем вас с Днем ветерана! Вы – символ силы и мужества нашей нации. Желаем вам мирного неба, гармонии в жизни и настоящей дружбы. Пусть ваша храбрость будет примером для младшего поколения!

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Поздравляю с Днем ветерана! Ваши подвиги и служба будут всегда оставаться в памяти народа. Желаю вам счастливой жизни, душевного спокойствия и удачи во всех начинаниях. Пусть каждый день доставляет вам только положительные эмоции и радость!

Искренние поздравления ко Дню ветерана 2024 (открытки: daytoday.ua)

Стихи для ветеранов

Тебе, мій захисник вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам - безхмарного життя!

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За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі “СЛАВА!”

Українські захисники!

Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

Как красиво поздравить с Днем защитников и защитниц Украины (открытки: daytoday.ua)