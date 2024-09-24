ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему нельзя мыть пол ночью: что говорят приметы

Вторник 24 сентября 2024 20:30
UA EN RU
Почему нельзя мыть пол ночью: что говорят приметы Почему нельзя мыть пол ночью (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Мытье полов ночью вызывает у людей различные суеверия и страхи. Многие считают, что это может привести к негативным последствиям и несчастью.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему нельзя мыть пол ночью и откуда пришло это суеверие.

История суеверия

В древности верили, что подметание пола вечером может принести беду, ведь метла или веник имели не только практическое, но и магическое значение. Их связывали с колдовством, ведь ведьмы использовали эти предметы в своих ритуалах. Поэтому подметание в темное время суток считалось опасным - это могло случайно активировать магические силы.

Кроме того, веник символизировал энергию дома. Верили, что вечерняя уборка может "выместить" положительную энергию из дома, открывая ее для негативных воздействий, злых духов и темных сил, особенно активных ночью.

Какие будут последствия, если подметать пол вечером

Суеверия - это верования, основанные на народных традициях, страхах и символике, часто связанные со сверхъестественными явлениями. Они обычно возникают из-за попыток объяснить непонятные события или влиять на свою жизнь из-за определенных ритуалов или запретов.

Суеверия о подметании пола вечером имеют разные трактовки, но большинство из них предупреждают о возможных негативных последствиях для дома и его жителей. А именно:

  • Вы выметаете удачу, деньги и любовь из дома
  • Повышаете риск ссор и недоразумений между родственниками
  • Притягиваете болезни и невзгоды
  • Открываете дом для злых духов и сил
  • Теряете защиту и успех на своем пути.

Как избежать негативных последствий подметания вечером

Чтобы избежать негативных последствий подметания вечером, можно следовать следующим советам:

  • Подметайте к центру комнаты, а не к порогу или окну, чтобы не "выметать" благополучие.
  • Не выносите мусор ночью, а оставляйте его в закрытой емкости до утра.
  • Не передавайте метлу кому-нибудь вечером, и не берите ее от других в это время.
  • Не используйте одну метлу для уборки одновременно с другим человеком.
  • Избегайте подметания в присутствии гостей вечером и не разрешайте им убирать вас.
  • Не подметайте на религиозные праздники ночью, например Пасху или Рождество, чтобы не потерять благословения.

Раньше мы рассказывали, можно ли продавать свое свадебное платье - что говорят приметы и суеверия.

Узнайте, что первым делом нужно сделать, когда приснился плохой сон - важные рекомендации.

При написании материала были использованы источники: Vocal Media, Weird South.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Приметы
NEWS
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше
Это было не случайно. Зачем Беларусь запустила самолет Як-130 в Украину и что может быть дальше