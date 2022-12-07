День украинского платка: как носили их наши прабабушки больше века назад

Что нужно знать об украинских платках

Широкого потребления платки в Украине приобрели в XVII в. В основном они были домотканы. Потом в обиход вошли магазинные шелковые, шерстяные платки, которые позже вытеснили фабричные модели.

Цвет и узор платка подбирали согласно случаю. На праздники наряжались в яркие, в будни - в сдержанные и однотонные уборы. Девушки часто носили белые платки или с интересными цветными орнаментами. Женщины - более сдержанные модели, обычно в темной цветовой гамме. Вдовы носили только черные платки.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Было множество вариантов носить платок. На севере Украины женщины их завязывали под подбородком, а концы - на макушке. В Киевской области концы платка обертывали вокруг шеи и завязывали на затылке. На Среднем Поднепровье платок драпировали особым способом вокруг головы с открытым донышком чепца.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Замужние женщины носили платок поверх чепчика, складывая по диагонали. Завязывали концами спереди или на затылке. Незамужние - носили без чепца. Покрывали голову так, чтобы были видны косы.

Скриншот: ukrainky.com.ua

"Платок в древности носили как девушки, так и парни. Традиционно, ребята одевали ее на шею под кептар, сердак. И за пояс вешали, если девушка подарила! В начале ХХ века часто девушки дарили платок ребятам в путь, когда те собирались на войну. Парни даже кичились тем, у кого лучший платок от любимой! А во многих регионах платок, запханный за пояс или завязанный на руку - был обязательным атрибутом наряда жениха", - пишет в Facebook этнодизайнер Роксолана Шимчук.

Платки использовали в различных обрядах. Во время сватовства девушка дарила по платку старостам и парню, если соглашалась на брак. Такая традиция до сих пор существует в Украине.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Платок мог многое рассказать о материальном состоянии семьи. Этот элемент одежды считался довольно дорогой вещью: еще столетие назад праздничный платок стоил не менее половины месячной прибыли хозяина среднего класса.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Женщины индейского племени Кри в Канаде также носят украинские традиционные платки. Во время массовой эмиграции украинцев в конце ХІХ века наши женщины сдружились с коренными народами Канады. Тесно вели с ними торговлю, обменивались культурными элементами и традициями. Так индианки позаимствовали у украинок народный платок.