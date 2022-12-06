Рождество 25 декабря: какие блюда обязательно должны быть на столе

Рождество во многих странах мира отмечают 25 декабря. Ранее в Украине в декабре отмечали этот светлый праздник только католики, а в последнее время начали присоединяться и представители других конфессий.

Какие блюда обязательно должны быть на столе на Рождество 25 декабря - читайте в материале ниже.

Традиции на Рождество

Традиции на Рождество 25 декабря не сильно отличаются от тех, которые существуют на 6-7 января. Традиционно на стол накрывается 12 блюд и на вечернюю трапезу собирается вся семья.

Сочельник - 24 декабря и обычно соблюдается строгий пост. За стол садятся только после восхода первый звезды.

В Рождество за стол приглашают кого-то одинокого или малоимущего - в большой праздник никто не должен оставаться голодным.

Еще одно место должно пустовать - для путника, который в праздник оказался в дороге. Традицию соблюдают в связи с легендой о Христе, которому не хватило места за столом.

Что ставят на стол в Рождество

Обязательно на столе должна быть кутя - каша из вареной пшеницы с добавлением мака, меда, орехов и сухофруктов.

Первых блюд на праздничном столе может быть два - это Рождественский борщ и грибной суп. В первом должны быть овощи и добавляют сельдерей, а второе варят из белых грибов, чаще всего сушеных.

Обязательным блюдом на Рождество является вареники - с сыром, картофелем и грибами. К ним подают луковую зажарку или грибную подливу. Иногда - вареники немного обжаривают.

Часто на праздничном столе можно увидеть капусту - обычно тушеную, с добавлением гороха или грибов. Еще из капусты делают пирожки и ставят на стол салат из квашеной капусты.

Так как ужин постный, на праздник готовят рыбу - в виде холодных закусок, тушеную рыбу с овощами (морковь, петрушка, лук, томаты). Можно поставить селедку или же приготовить заливного карпа. Если в таком виде карп вам не по вкусу, его можно запечь в духовке.

В Великобритании на Рождество подают индейку и ромовый пудинг. А во Франции - паштет из печени, устрицы и разные сорта сыра. В Португалии - тушеную треску.

Традиционное украинское блюдо, которое делается из домашнего теста с семенами мака, сушеными фруктами и медом - называется галушки. И подают его на Рождество не только в Украине, но и во многих других странах.

В Дании на стол ставят утку или гуся, а вместо кути - готовят сладкую рисовую кашу с изюмом и корицей. В Испании зажаривают молодого поросенка и готовят различные блюда из морепродуктов.

На столе обязательны и сладости. Обычно это Рождественский хлеб, маковый пирог с цукатами и пряники - с кардамоном, анисом, с мускатным орехом.

Традиционный напиток на Рождество - узвар. Во многих странах его называют компот и варят его из сухофруктов - с сушеными яблоками, сливами, грушами, изюмом, абрикосами и инжиром.