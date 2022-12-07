День української хустки: як носили їх наші прабабусі понад століття тому

Що треба знати про українські хустки

Широкого вжитку хустки в Україні набули у XVII ст. Переважно вони були домотканні. Згодом у вжиток ввійшли крамні шовкові, вовняні хустки, які пізніше витіснили фабричні моделі.

Колір та візерунок хустки підбирали відповідно до нагоди. На свята вбирали яскраві, у будні - стримані й однотонні убори. Дівчата часто носили білі хустки або із цікавим кольоровими орнаментами. Жінки - стриманіші моделі, зазвичай у темній кольоровій гаммі. Вдови носили лише чорні хустки.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Було безліч варіантів носити хустку. На півночі України жінки їх зав'язували під підборіддям, а кінці - на маківці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На Середньому Подніпров'ї хустку драпірували в особливий спосіб навколо голови з відкритим денцем очіпка.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Заміжні жінки носили хустку поверх очіпка, складаючи по діагоналі. Завʼязували кінцями спереду або на потилиці. Незаміжні - носили без очіпка. Покривали голову так, щоб було видно коси.

Скриншот: ukrainky.com.ua

"Хустину в давнину носили як дівчата, так і хлопці. Традиційно, хлопці одягали її на шию під кептар, сердак. І за пояс запинали, якщо дівчина подарувала! На початку ХХ століття часто дівчата дарували хустину хлопцям у дорогу, коли ті збиралися на війну. Парубки навіть хизувалися тим, у кого краща хустина від коханої! А в багатьох регіонах хустка, запнута за пояс чи пов'язана на руку - була обов'язковим атрибутом вбрання нареченого", - пише у Facebook етнодизайнерка Роксоляна Шимчук.

Хустки використовували у різноманітних обрядах. Під час сватання дівчина дарувала по хустці старостам і пов'язувала хлопцеві, якщо погоджувалась на шлюб. Така традиція досі побутує в Україні.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Хустка могла багато розповісти про матеріальний стан сім’ї. Цей елемент одягу вважався доволі дорогою річчю: ще століття тому святкова хустка коштувала не менше, ніж половина місячного прибутку господаря середнього класу.

Скриншот: ukrainky.com.ua

Жінки індіанського племені Крі в Канаді також носять українські традиційні хустки. Під час масової еміграції українців у кінці ХІХ століття наші жінки здружилися із корінними народами Канади. Тісно вели з ними торгівлю, обмінювались культурними елементами і традиціями. Так індіанки запозичили в українок народну хустку.