День Украинской Государственности: как сегодня отмечать новый праздник

День Украинской Государственности 28 июля отмечают в 2022 году впервые, а указ о введении этого праздника был подписан президентом год назад. Дата для чествования зарождения государства была выбрана не случайно - она совпадает с Днем крещения Руси-Украины.

Какие мероприятия запланированы в этот новый праздник, и станет ли он выходным - читайте в материале Styler ниже.

В чем замысел праздника

Инициировал введение нового праздника День Украинской Государственности президент Владимир Зеленский летом 2021-го, а Верховная Рада в конце мая текущего года поддержала законопроект 257 голосами "за".

За несколько дней до праздничной даты глава государства в своем обращении отметил, что День Украинской Государственности, что мы станем отмечать на шестом месяце российско-украинской войны, будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа.

"Более тысячи лет державотворческому опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру", - сказал президент.

Так, новый праздник должен способствовать утверждению преемственности богатой истории Украинского государства, что берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

Добавим, что День украинской государственности, как указывалось в пояснительной записке к еще тогда законодательной инициативе (№№ 5864), должен противостоять фейковому образу, который продвигает РФ, якобы украинцы - не отдельный народ, а будто бы составляют часть их печально известного "русского мира", и так далее.

День Украинской Государственности отмечаем 28 июля (фото: kyivcity.gov.ua)

Выходной или нет?

Изначально планировалось, что День украинской государственности 28 июля должен стать выходным. Но полномасштабная война РФ против Украины изменила ситуацию.

Так как в стране действует военное положение, дополнительные выходные сейчас - отменены.

День Украинской Государственности станет выходным, как и положено, уже после победы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Какие праздничные мероприятия

Для нового государственного праздника, что впервые в этом году отметят украинцы, были запланированы определенные торжества и мероприятия. Пройдут они в разных городах по схожему церемониалу.

В столице Украины 28 июля в День украинской государственности во всех районах города состоятся церемонии поднятия флага.

Также в течение дня будут возлагать цветы к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся государственных деятелей, борцам за независимость Украины, погибшим участникам Революции Достоинства - Героям Небесной Сотни, участникам антитеррористической операции и участникам мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на территории Украины.

В Киеве также установят информационно-справочные стенды и конструкции о защитниках и борцах за независимость Украины, рассказали в пресс-службе Департамента общественных коммуникаций КГГА.

День Украинской Государственности отмечаем 28 июля (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Но празднование одним днем не ограничится - в течение всего года в городе "будут проводить соответствующие культурно-художественные и информационно-просветительские акции. В частности, в образовательных учреждениях организуют спортивные и национально-патриотические мероприятия, посвященные историческим событиям и выдающимся деятелям украинского государства".

В украинских городах ход проведения праздничных мероприятий зависит от ситуации с безопасностью. Так, в музыкальные выступления, концерты, исторические экскурсы по случаю Дня украинской государственности на площадях и в парках в течение дня ожидаются в "спокойных" населенных пунктах.

Отмечать новый праздник День Украинской Государственности отныне будем 28 июля (фото: khm.gov.ua)