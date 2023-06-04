День Святой Троицы в Успенском соборе Лавры на ярких фото

В день Святой Троицы провели праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Христиане посетили праздничную Божественную литургию в воскресенье утром.

Во время Богослужения была всеобщая молитва к Господу за наших защитников Украины, за весь украинский народ и победу нашей страны.