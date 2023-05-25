Зеленые праздники 2023: все традиции, обряды и что делать нельзя

Троица или Зеленые праздники традиционно отмечают на 50 день после Пасхи. Есть у этого праздника еще одно название - Схождение Святого Духа. Именно с этого момента и начинается история святой вселенской апостольской Церкви - после Схождения Святого Духа на апостолов, они разошлись по миру и начали проповедовать учение Христа

Традиции Зеленых праздников, важные обряды и запреты - читайте в материале ниже.

Дата и традиции Зеленого праздника

Троицу в Украине будут отмечать в следующее воскресенье, 4 июня. По закону на Троицу обычно есть дополнительный выходной, но в 2023 году его не будет - из-за военного положения.

Отмечают праздник три дня - в субботу, воскресенье и понедельник. У каждого дня этого праздника есть свое значение и свои традиции, обряды и запреты.

В эти дни принято украшать дом свежими ветвями деревьев - клена, березы, ивы, липы, а также цветами и травами. Они приносят удачу и несут мир.

Суббота накануне Троицы считается поминальным днем. В этот день в храмах проводят специальные службы, и прихожане ставят свечи за умерших родственников. За те, кто умер преждевременно - молятся особенно усердно.

В воскресенье проводят в храмах праздничные службы, во время которых принято освящать букеты из ароматных трав. Обычно в этот букет берут аир, любисток, мяту, полынь, чабрец. Букеты потом хранят дома - он служит оберегом от нечисти, пожаров и неприятностей.

А еще лекарственные травы используют для лечения - считается, что их сила значительно больше.

После службы в церкви все собираются за семейным столом и угощаются вкусностями - ограничений в этот день нет. Но не стоит в этот день пить много алкоголя. Также Троицу часто отмечают на природе - выбираются на пикники к рекам и озерам. Традиционные блюда - из зелени и яиц.

Третий день называется Клечальным. Священники в эти дни идут на поле и читают молитвы на благословение нового урожая. В понедельник посещают родственников и близких друзей.

Также в эти дни принято свататься и знакомиться с будущими родственниками. Еще церковь на Троицу не запрещает проводить обряды крещения младенцев.

Ритуалы и обряды на Троицу

На Троицу молодые девушки плетут венки из цветов и трав и пускают их в воду на реках. Если вода венок качает, то жизнь будет насыщенной и бурной. Если венок уплыл далеко - девушка выйдет замуж вдали от дома. Если венок застрял у берега - еще год в девках ходить.

На Троицу пекут каравай и угощают им незамужних девушек. Кусочки этого каравая хранят в засушенном виде до самой свадьбы, а потом крошат для свадебного каравая. Считается, что это привлечет благополучие в молодую семью.

На Троицу парни выбирают невесту, а девушки "водят тополю" - незамужнюю женщину, которая украшена венками, лентами и ветками. Кому повезет увидеть "тополю" - тот счастлив будет весь год.

Еще варят чай из целебных трав, которые освящены в церкви - для исцеления от многих болезней. А утром на Троицу девушки умываются росой, чтобы надолго сохранить свою красоту.

В воду обязательно бросают угощения, например, крупу - для лешего, русалок и прочих духов. Считается, что вся нечисть очень активна на Зеленые праздники и ее нужно задобрить.

Строгие запреты на Зеленые праздники

В этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - строить, ремонтировать, убирать или работать на огороде. Можно выполнять только домашнюю работу - готовить пищу людям или животным.

Нельзя шить, стирать, резать, стричься или стричь.

Нельзя рубить деревья, косить траву, сажать растения.

Нельзя ссориться, ругаться, обижаться и думать о чем-то плохом.

По народным приметам, на Троицу нельзя купаться в водоемах - могут русалки или водяной на дно утащить.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается - неприятности потом год будут преследовать.