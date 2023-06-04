День Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фото

У день Святої Трійці провели святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Християни відвідали святкову Божественну літургію в неділю вранці. Під час Богослужіння була спільна молитва до Господа за наших захисників України, за весь український народ та перемогу нашої країни.

На святковій літургії побував і фотокореспондент РБК-Україна. Йому вдалося відобразити неймовірно яскраві кадри Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.