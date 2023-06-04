ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фото

Новость на русском →
Київ, Неділя 04 червня 2023 11:44
День Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фото Трійця 2023 в Успенському соборі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова, Віталій Носач

У день Святої Трійці провели святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Християни відвідали святкову Божественну літургію в неділю вранці.

Під час Богослужіння була спільна молитва до Господа за наших захисників України, за весь український народ та перемогу нашої країни.

На святковій літургії побував і фотокореспондент РБК-Україна. Йому вдалося відобразити неймовірно яскраві кадри Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

День Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоДень Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фотоСвяткове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври на Трійцю (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, раніше ми показували історичні фото XX століття різних районів Києва.

А ще розповідали про те, які є традиції та заборони на Трійцю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Троица Київ