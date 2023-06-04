День Святої Трійці в Успенському соборі Лаври на яскравих фото
Трійця 2023 в Успенському соборі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
У день Святої Трійці провели святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Християни відвідали святкову Божественну літургію в неділю вранці.
Під час Богослужіння була спільна молитва до Господа за наших захисників України, за весь український народ та перемогу нашої країни.
На святковій літургії побував і фотокореспондент РБК-Україна. Йому вдалося відобразити неймовірно яскраві кадри Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври на Трійцю (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
До речі, раніше ми показували історичні фото XX століття різних районів Києва.
А ще розповідали про те, які є традиції та заборони на Трійцю.