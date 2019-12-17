День святої Варвари: що не можна робити у свято, як дізнатися долю

День святої великомучениці Варвари Геліопольської православні відзначають щорічно 17 грудня. Дата в народному календарі також має назву Варварин день, Бабин день або Варварини морози і має особливі традиції святкування, а також визначені суворі заборони.

Святу Варвару християни називають покровителькою військових, торговців, гірників, моряків та мандрівників, а також до великомучениці звертаються по захист від грому, вибухів, раптової смерті.

Варвара жила в III столітті на сході Римської імперії в Фінікії в сім'ї язичника. З юного віку вона прославилася дивовижною красою, і власний батько Діоскар заточив дівчину в башті, щоб уберегти від чужих очей. Перебуваючи в неволі, серце Варвари відкрилося Господу, і після звільнення вона прийняла хрещення у місцевих християн. Батько був у нестямі від гніву і наказав піддати дочку жорстоким тортурам і катуванню. Правитель Фінікії дав Діоскару дозвіл вчинити суд над Варварою після її відмови зректися Христа, і він власними руками обезголовив дочку. Пізніше самого вбивцю наздогнала кара - його вбило блискавкою.

Свята великомучениця Варвара (Фото з відкритих джерел)

За українськими переказами, мощі святої Варвари зберігаються у Володимирському соборі в Києві. Так, в 1108 році родичка візантійського імператора Олексія Комніна на ім'я Варвара вийшла заміж за київського князя Святополка Ізяславича і перевезла з собою у Київ частину мощей своєї покровительки.

Зазначимо, що Варвара є одним з персонажів "Золотої легенди". Її історія послужила основою для казки про Рапунцель.

Ворожіння на Варвару і традиції 17 грудня

За традиціями на Варвару ще з часів Київської Русі-України було прийнято влаштовувати ворожіння - дівчата намагалися зазирнути у майбутнє, дізнатися ім'я судженого.

Один з поширених способів для цього такий: учасниці ворожіння ховали на ніч під подушкою три лаврових листочка з іменами "Ананій", "Азарій" та "Мисаїл". Коли дівчата засипали, їм снився сон за участю їх майбутнього чоловіка.

Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, брали просту дерев'яну ложку і кидали в ємність з водою - чия ложка відійде від краю першою, та дівчина і вийде заміж раніше за подруг.

Ще святій Варварі ставили питання. Для цього брали аркуш паперу і ділили його навпіл. На лист висипали повну жменю крупи, намагаючись потрапити в середину. Якщо більша частина крупи виявлялася на правій стороні - відповідь позитивна. Якщо по обидва боки виходила однакова кількість крупи - то питання залишилося без відповіді і наступного разу його можна буде поставити лише через рік.

У Варварин день дівчата ворожили на судженого (Фото з відкритих джерел)

У церквах дівчата молилися святій Варварі про швидке і вдале заміжжя, а жінки про зцілення від хвороб і про здоров'я дитини.

Важливою забороною в цей день вважалася робота по дому - господині могли тільки в'язати та вишивати.

17 грудня на столах вареники з маком чи сиром такаша вважалися основними стравами.

Головні прикмети у День Варвари: