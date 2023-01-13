Старый Новый год: традиции и приметы, которые придерживались наши предки

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Именно в эту дату раньше наши предки праздновали Новый год, то есть по юлианскому календарю. Сейчас мы говорим "по старому стилю". Вечер накануне называют Щедрым или Маланкиным, на следующий день отмечают День святого Василия.

О традициях давних украинцев и приметах, в которые они верили - подробнее читайте в материале Styler.

История Старого Нового года

Само название этого праздника является оксюмороном, и совершенно непонятно иностранцам. В Украине оно появилось в 20 веке, когда в СССР произошел переход на григорианский календарь.

До этого украинцы отмечали Новый год по юлианскому календарю, то есть в ночь с 13 на 14 января. Кроме того, 13 января еще есть праздник Маланки, а 14 - День святого Василия.

Существующие традиции

Главной традицией Старого Нового года является посевание. Посевать начинают еще с самого утра до восхода солнца. Делали это преимущественно мальчики или мужчины, поэтому даже есть примета, что первым в дом этого дня должен зайти мужчина.

13 января, то есть на Маланки, девочки ходят щедровать, а потом гадают на своего суженого. Мальчикам может повезти засватать девушку еще раз, если в прошлый раз не удалось.

Шествие звездочетов на Маланки (фото: inlviv.in.ua)

Одним из самых веселых обрядов щедрования есть с козой Маланкой. Так по традиции щедрователей сопровождала коза Маланка, в которую чаще всего переодевались ребята и пытались хлопнуть хозяев дома. По обряду, козу убивали, а оживить ее нужно было песнями и шутками.

На праздничный вечер обязательно собирается целая семья. За стол все садились в чистой одежде, просили друг у друга прощения. Верили, что так весь год пройдет в мире.

Поскольку в канун Старого Нового года Щедрый вечер, то и стол должен быть соответствующим. Его накрывают из сытных блюд, головой которых является кутья. Ее всегда заправляли сливками или смальцем, потому и называли Щедрой.

Воображение девушек

Девочки особенно любили Старый Новый год не только за щедрование, но и за гадания. Верили, что с 13 на 14 января гадания наиболее вероятны.

В эту ночь незамужние девушки кладут под подушку четыре короля из бревна карт, чтобы увидеть во сне будущего жениха. В деревнях девушки ставили на полу зерно, воду, зеркало и глину, а затем впускали в дом петуха. Так проверяли, каким будет будущий муж.

Если петух уйдет в зерно, мужчина будет богатым. Если к зеркалу - бездельником, если к глине - бедным, если к воде - пьяницей.

Больше всего девушки любили гадать 13 января (фото: amazingukraine.pro)

Также девушка перед сном закрывала сундук с приданым на ключ, вешала его себе на пояс и, засыпая, говорила: "Суженый приди, сундук открой". Кто приснится - тот и муж.

Интереснейшим гаданием было подойти под соседский забор и послушать, что там говорят. Если в разговоре слышно слово "иди", то это означало, что в этом году замуж выйдет, а если - "сиди, стой", то год будет "сидеть в девках".

Приметы на Старый Новый год

Если в ночь на 14 января небо ясно и на нем много звезд - будет хороший урожай ягод.

Какая Мелания - такой и Петр с Павлом (12 июля).

Василий день веселый - так и год такой.

Если на Василия мороз и снег - к хорошему урожаю.

Если метель на Василия - уродят орехи.

Щедро засыпанный зерном пол в доме - на богатый урожай.

Много пушистого инея на деревьях - к хорошему медосбору.

Оттепель на Старый Новый год - дождливое лето.

Туман на Василия - к урожаю в амбаре.

На Старый Новый год существовало много примет (фото: Getty Images)

13 и 14 января никогда не давали и не брали ничего в долг, ведь считалось, что весь год может пройти в нищете. Не было принято считать монеты и произносить вслух слово "тринадцать".

Вечером 13 января в тарелку с чистой водой насыпали монеты. Тарелку с деньгами ставили на подоконник так, чтобы отражалось в воде небо. Такой водой умывались девочки. Это делалось, чтобы умножить красоту, силу, молодость.

К тому же нельзя было выносить из дома мусор, чтобы "не вынести из дома счастье". А чтобы его привлечь, в дом всегда первым заходил мужчина.