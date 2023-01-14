День святого Василия: что нельзя делать в этот праздник
14 января наши предки отмечали Старый Новый год, День святого Василия и Обрезание Господне. Все три праздника были достаточно значимы для верующих.
Какие в этот день были запреты и традиции - подробнее читайте в материале Styler.
Истории праздников
Обрезание Господне
Этот день отмечают каждый год, начиная с 4 века. Как говорит Старый Завет, когда израильскому мальчику исполнялось 8 дней, ему делали обрезание.
Это была демонстрация защиты от Всевышнего. Если мальчик не проходил этот обряд, он не имел права обращаться к Господу за помощью.
Верят, что над Иисусом также провели обрезание и назвали Спасителем. Хотя Сын Божий был безгрешен и мог не проходить обряд, он показал свое смирение перед Господом.
День святого Василия
Василий Великий стал известен как Вселенский учитель. Он самостоятельно написал много богословных и монашеских трудов. В родном городе Василий был епископом и единственным противостоял императору, проводившему жесткие гонения христиан.
Также Василий занимался благотворительностью, проповедовал слово Божие и построил возле родной Кесарии несколько заведений, в которых могли проживать нуждающиеся.
Что нельзя сегодня делать
- Не следует переедать или злоупотреблять алкоголем.
- Не ссорьтесь с близкими и не злословьте.
- Не желательно ходить гулять по ночам.
- Старайтесь не давать и не брать деньги взаймы.
- Следует отказаться от женского общества во время празднования Старого Нового года, чтобы обойти стороной несчастья.
14 января делали все, чтобы будущий год прошел удачно (фото: Getty Images)
Традиции 14 января
Самой главной традицией в этот день были засевы. Делать это могли только ребята. Хорошей приметой было, если в дом первым войдет мужчина.
Для девушек существовало другое развлечение - гадание. Считалось, что именно в ночь на 14 января они наиболее правдивы. Девушки обычно гадали на суженого и делали это разными способами.
Кроме того, 14 января каждая украинская семья отмечала Новый год по юлианскому календарю. В этот день накрывали богатый стол и подавали Щедрую кутью, заправленную сливками или смальцем.
Также было принято надевать новую чистую одежду и просить друг у друга прощения, чтобы следующий год прошел в мире и согласии.
Засевание - главная традиция 14 января (фото: inlviv.in.ua)
Народные приметы
- Восходящий месяц - к сильному наводнению весной
- Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.
- Если человек родился в день Василия, он будет очень богат.
- Сильный снег - быть хорошим летом. Оттепель предсказывает прохладные летние дни
- Если 14 января выпадает на новолуния, это приводит к большому наводнению
- Если на дорогах 14 января гололедица, это обещает урожай.
Кто празднует день ангела
14 января День ангела имени отмечают Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан, Федосий, Николай.
Раньше мы рассказывали, какие традиции и приметы существовали на Старый Новый год.
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