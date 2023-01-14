День святого Василия: что нельзя делать в этот праздник

14 января наши предки отмечали Старый Новый год, День святого Василия и Обрезание Господне. Все три праздника были достаточно значимы для верующих.

Какие в этот день были запреты и традиции - подробнее читайте в материале Styler.

Истории праздников

Обрезание Господне

Этот день отмечают каждый год, начиная с 4 века. Как говорит Старый Завет, когда израильскому мальчику исполнялось 8 дней, ему делали обрезание.

Это была демонстрация защиты от Всевышнего. Если мальчик не проходил этот обряд, он не имел права обращаться к Господу за помощью.

Верят, что над Иисусом также провели обрезание и назвали Спасителем. Хотя Сын Божий был безгрешен и мог не проходить обряд, он показал свое смирение перед Господом.

День святого Василия

Василий Великий стал известен как Вселенский учитель. Он самостоятельно написал много богословных и монашеских трудов. В родном городе Василий был епископом и единственным противостоял императору, проводившему жесткие гонения христиан.

Также Василий занимался благотворительностью, проповедовал слово Божие и построил возле родной Кесарии несколько заведений, в которых могли проживать нуждающиеся.

Что нельзя сегодня делать

Не следует переедать или злоупотреблять алкоголем.

Не ссорьтесь с близкими и не злословьте.

Не желательно ходить гулять по ночам.

Старайтесь не давать и не брать деньги взаймы.

Следует отказаться от женского общества во время празднования Старого Нового года, чтобы обойти стороной несчастья.

14 января делали все, чтобы будущий год прошел удачно (фото: Getty Images)

Традиции 14 января

Самой главной традицией в этот день были засевы. Делать это могли только ребята. Хорошей приметой было, если в дом первым войдет мужчина.

Для девушек существовало другое развлечение - гадание. Считалось, что именно в ночь на 14 января они наиболее правдивы. Девушки обычно гадали на суженого и делали это разными способами.

Кроме того, 14 января каждая украинская семья отмечала Новый год по юлианскому календарю. В этот день накрывали богатый стол и подавали Щедрую кутью, заправленную сливками или смальцем.

Также было принято надевать новую чистую одежду и просить друг у друга прощения, чтобы следующий год прошел в мире и согласии.

Засевание - главная традиция 14 января (фото: inlviv.in.ua)

Народные приметы

Восходящий месяц - к сильному наводнению весной

Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.

Если человек родился в день Василия, он будет очень богат.

Сильный снег - быть хорошим летом. Оттепель предсказывает прохладные летние дни

Если 14 января выпадает на новолуния, это приводит к большому наводнению

Если на дорогах 14 января гололедица, это обещает урожай.

Кто празднует день ангела

14 января День ангела имени отмечают Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан, Федосий, Николай.