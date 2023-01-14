День святого Василя: що не можна робити в це свято

14 січня наші предки відзначали Старий Новий рік, День святого Василя та Обрізання Господнє. Усі три свята були досить значущими для вірян.

Які в цей день були заборони та традиції - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Історії свят

Обрізання Господнє

Цей день відзначають кожного року, починаючи з 4 століття. Як каже Старий Завіт, коли ізраїльському хлопчику виповнювалося 8 днів, йому робили обрізання.

Це була демонстрація захисту від Всевишнього. Якщо хлопчик не проходив цей обряд, то не мав права звертатися до Господа за допомогою.

Вірять, що над Ісусом також провели обрізання та нарекли Спасителем. Хоча Син Божий був безгрішним і міг не проходити обряд, так він показав своє смирення перед Господом.

День святого Василя

Василій Великий став відомим як Вселенський учитель. Він самостійно написав багато богословних і чернецьких праць. У рідному місті Василій був єпископом і єдиний протистояв імператору, який проводив жорсткі гоніння християн.

Також Василій займався доброчинністю, проповідував слово Боже та збудував біля рідної Кесарії кілька закладів, в яких могли проживати нужденні.

Що не можна сьогодні робити

Не варто переїдати чи зловживати алкоголем.

Не сваріться з близькими та не лихословте.

Не бажано ходити гуляти уночі.

Намагайтеся не давати та не брати гроші в борг.

Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового року, щоб обійти стороною нещастя.

14 січня робили все, щоб майбутній рік пройшов вдало (фото: Getty Images)

Традиції 14 січня

Найголовнішою традицією в цей день були засівання. Робити це могли лише хлопці. Хорошою прикметою було, якщо в хату першим зайде саме чоловік.

Для дівчат існувала інша розвага - ворожіння. Вважалося, що саме в ніч на 14 січня вони найбільш правдиві. Дівчата зазвичай ворожили на судженого та робили це різноманітними способами.

Крім того, 14 січня кожна українська родина відзначала Новий рік за юліанським календарем. У цей день накривали багатий стіл і подавали Щедру кутю, заправлену вершками або смальцем.

Також було заведено одягати новий чистий одяг і просити один в одного пробачення, щоб наступний рік пройшов у мирі та злагоді.

Засівання - головна традиція 14 січня (фото: inlviv.in.ua)

Народні прикмети

Висхідний місяць - до сильної повені навесні

Якщо вранці йде сніг, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно

Якщо людина народилася в день Василя, вона буде дуже багатою.

Сильний сніг - бути хорошому літу. Відлига пророкує прохолодні літні дні

Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені

Якщо на дорогах 14 січня ожеледь, це обіцяє урожай

Хто святкує день ангела

14 січня День ангела імені відзначають Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола.