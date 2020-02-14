День святого Валентина: найбільш милі і кумедні валентинки 2020

День святого Валентина – це свято всіх закоханих, а також день прояву теплих почуттів до друзів, близьких і рідних. Охопити всіх особисто дуже складно, але це можна зробити за допомогою комп'ютера або смартфона. Команда STYLER приєднується до привітань, тому зібрала самі незвичайні, милі й кумедні валентинки 2020 в соціальних мережах.

У Facebook до Дня святого Валентина з'явилися забавні валентинки, в яких обігрується київська тематика. Так, на валентинках в жартівливій формі йдеться про почуття та столичних пробках, мостах, новобудовах. Зокрема, яскравими листівками на своїй сторінці в Facebook поділився колишній нардеп Борислав Береза. При цьому залишається невідомим, хто автор валентинок.

Забавні валентинки 2020 (фото: facebook.com/borislav.bereza)

У мережі Twitter стали популярними "анатомічні" валентинки, які поширюють різні користувачі.

Милі валентинки 2020 (фото: twitter.com)

Один з користувачів Twitter з ніком Темно-Чорний створив унікальні валентинки для закоханих студентів.

Валентинки 2020 (фото: twitter.com/temniymarik)

Також в Twitter показали валентинки, в яких обігравалася Івано-Франківськ.

Українські валентинки 2020 (фото: twitter.com/kuferkufer)

Користувач з ніком V. M. I. опублікував кумедні валентинки з українськими політиками.

Валентинки 2020 з українськими політиками (фото: twitter.com/Nikalay72)

Також у соцмережах ми зібрали забавні картинки, за допомогою яких ви можете розвеселити близьких і друзів в цей святковий день.

Смішні валентинки 2020 (фото: twitter.com)

Також раніше ми писали, що не можна робити сьогодні, всі прикмети цього дня.