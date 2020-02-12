День Святого Валентина: які подарунки можуть накликати біду

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

Які подарунки краще не дарувати своїм коханим на День Святого Валентина

День Святого Валентина хороший привід, щоб презентувати своїй другій половинці хороший подарунок. Але не всі подарунки можна дарувати на це свято, оскільки деякі з них можуть принести невдачу.

Існує повір'я і прикмети, чому саме ті чи інші предмети не можна дарувати своїм коханим.

Наприклад, гострі предмети, включаючи ножі і виделки не можна дарувати тому, що на них є негативна енергія. Таким подарунком можна накликати на людину невдачу, що також може позначитися на стосунках з ним.

Якщо подарувати кімнатні капці, то людина може піти від вас.

Прикраси з перлів можуть накликати хвороби, втрати і сльози. Згідно з повір'ями, перли символізують сльози вдів і сиріт.

Алкоголь дарувати не можна, тому що цей подарунок забирає у людини здоров'я. Краще влаштувати романтичну вечерю і купити пляшку вина.

Чоловічу білизну теж не можна дарувати своїм коханим, тому що чоловік піде до іншої.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

Також не можна дарувати шарф, оскільки такий подарунок може стати причиною розставання. Але якщо ви хочете все ж подарувати шарф своєму коханому, то краще його зв'язати.

Дарувати фотографії теж не гарна ідея. За повір'ями, подарунок у вигляді спільної фотографії або колажу обіцяє розставання або розлуку. Можна просто купити фоторамку і вибрати фото разом.

Годинник - це теж не вдала ідея для подарунка коханій людині. Справа в тому, що годинники обіцяють або розлуку, або те, що кохана людина може вам зрадити.

Дарувати косметику погана прикмета. За повір'я, якщо подарувати чоловікові або жінці косметику для ванни, то кохана людина "змиється" з вашого життя.

Рушник дарувати теж краще не варто, оскільки може статися розставання. Але якщо ви хочете подарувати рушник, то можна купити два рушники, для себе і хлопця або дівчини.

Нагадаємо, що згідно з гороскопом, в коханні на День Святого Валентина деяким знакам належить зіткнутися з серйозними випробуваннями в любові. У прогнозі Павла Глоби йдеться про трьох знаків Зодіаку, для яких 14 лютого може стати днем сварки.

Раніше повідомлялося про те, що астролог розповіла, які подарунки на День Святого Валентина потрібно дарувати різним знакам Зодіаку.