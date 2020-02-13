Ця молитва до Святого Валентина допоможе знайти любов

День Святого Валентина (колаж: РБК-Україна)

Молитва в День Святого Валентина 14 лютого допоможе здійснити мрії про взаємне кохання

День Святого Валентина всі закохані відсвяткують вже 14 лютого. Але для деяких людей романтичне свято кохання може нагадати про самотність. Молитва до Святого Валентина, який допомагав з'єднувати серця закоханих і поплатився за це життям, допоможе вам знайти свою другу половинку.

Молитву до Святого Валентина потрібно вимовляти вранці, 14 лютого, ледве вставши з ліжка. Вимовляючи текст молитви, потрібно представляти свого майбутнього коханого, малюючи картинки з вашого майбутнього щасливого життя.

Молитва Святому Валентину про любов

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!

Господи, почуй моління моє! Через святого Твого, через Святого Валентина кличу до тебе!

Дякую тобі за Дари Твої, за Твій Дар нам через Святого Валентина!

Святий Валентин, молись за нас!

Молися про нас, грішних, про те, щоб були милосердні, сповнені любові і ніжності до ближніх!

Молися про нас, Святий Валентин, бо саме ти удостоївся особливого дару Божого: тебе пам'ятають, твій день - це день Любові, радощів, сміху, закоханостей у багатьох країнах світу.

Щоб у Твій День, ми ще раз пригадали, що Господь - це Любов.

А Любов і Ніжність наповнила наші серця і душі!

Через Господа Нашого Ісуса Христа. Амінь.

Святому Валентину можна помолитися і своїми словами

Помолитися Святому Валентину можна, вимовивши бажане своїми словами. Найголовніше - робити це від щирого серця. У цей день можна і треба молитися про людину, яка викликає у вас ніжні почуття, якщо такої немає - можна намалювати її у своїй уяві.

Помоліться про те, щоб ваші стосунки будувалися на взаєморозумінні, доброті і ніжності, щоб вас ніколи не покидало бажання піклуватися один про одного, і будете почуті.

Своє звернення, що йде з глибини душі, треба почати словами: "Святий Валентин, моли Бога за нас!"