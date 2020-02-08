День Святого Валентина: ці подарунки точно порадують кожну дівчину

День Святого Валентина (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, які подарунки на День закоханих потрібно дарувати різним знакам Зодіаку

День Святого Валентина в Україні святкується вже досить давно, і багато чоловіків починають заздалегідь замислюватися про подарунки для коханих. Для когось найкращим подарунком стане букет квітів і коробка цукерок, а деякі дівчата віддадуть перевагу отримати в подарунок щось більш практичне.

Відомий астролог Марина Скади розповіла, що сподобається дівчатам різних знаків Зодіаку, пише УНІАН.

Жінка-Овен

Овни будуть раді корисним і функціональним речам, особливо, якщо це буде щось нове і цікаве. Жінка-Овен зрадіє дорогій біжутерії, прикрасам, красивій ароматній свічці, спортивним приладдям, кросівкам, а також техно-подарунку – від навушників до гаджета.

Жінка-Телець

Тельці люблять всі ефектне і незвичне, вони воліють отримати практичні та корисні подарунки. Таким жінкам можна подарувати дорогий шоколад і красивий конверт з грошима. Також підійдуть стильні кухонні приналежності, хороша якісна парфумерія або щось із техніки.

Жінка-Близнюк

Цим жінкам підійдуть стильні аксесуари – оригінальні сумочки, рукавички, ремені, предмети декору, дрібниці для інтер'єру, ювелірні прикраси. Також відмінним подарунком стане парфумерія.

Жінка-Рак

Жінкам, які народилися під знаком Рака, варто подарувати приємну дрібничку для будинку або щось, що пов'язано зі спогадами, старовиною. Також вона зрадіє фотоапарату, фотоальбому або подарунку в антикварному стилі. Як варіант – кухонні аксесуари, набір чашок або посуд.

Жінка-Лев

Леви вельми екстравагантні, тому вони оцінять золоті прикраси з дорогоцінними каменями. Також їм може сподобатися антикварна прикраса або дизайнерська річ. Відмінним подарунком для Лева стане абонемент в дорогий спа-салон або салон краси, а також квитки на шоу, концерт відомого виконавця.

Жінка-Діва

Практична Діва зрадіє побутовій техніці або квітковому горщику. Також їм може сподобатися професійна косметика по догляду за тілом або обличчям, парфумерія. Хорошим подарунком може стати хороше золоте кільце або сережки невеликого розміру.

Жінка-Терези

Ці жінки люблять творити руками, тому зрадіють тематичному подарунку – набору в'язальних спиць або швейній машинці. Якщо у неї є домашній улюбленець – то аксесуар для нього приведе таку даму в захват. Косметика для догляду за шкірою тіла та обличчя також стане відмінним подарунком.

Жінка-Скорпіон

Ці жінки не люблять банальні подарунки, тому догодити їм буде складніше – їм підійде виріб з натурального каменю, містичного характеру. Підійде оберіг, талісман. Також сподобаються ароматичні свічки, мало для масажу. З більш дорогих – сучасна побутова техніка, комп'ютерні та телефонні аксесуари.

Жінка-Стрілець

Стрільці люблять все яскраве та іноземне, особливо, якщо це прикраси, аксесуари або парфумерія. Не обов'язково, щоб подарунок був дорогим, головне – якісним і ефектним. Підійдуть всі подарунки для спорту або подорожей: від модних гаджетів, які рахують калорії до великих яскравих валіз. Також ці жінки люблять все, що пов'язане зі святами – кульки, стрічки, повітряні кульки.

Жінки-Козероги

Для цих дам найважливіше в житті – це сім'я, тому подарунок повинен бути пов'язаний з будинком: постільна білизна, скатертини, кухонні приналежності. Відмінним подарунком може стати ваза, картина. Також підійдуть ділові аксесуари, поїздка або екскурсія.

Жінка-Водолій

Любительці пригод варто подарувати путівку на острів, круїз або вечірку з друзями. Головне, щоб все було яскраво і комфортно. Також Водолії зрадіють походу на прем'єру чи кумедному подарункові, сувеніру.

Жінка-Риба

Ці дами зрадіють подарунковому сертифікату в спа-салон, на екзотичний масаж, пошиттю одягу або картці в магазин. Також вони будуть раді оберегам, амулетам, домашнім рослинам, нічникам і декоративним світильникам.