День Святого Валентина 2021: як не зіпсувати свято подарунком і не розоритися на квітах

День Святого Валентина українці будуть відзначати вже зовсім скоро, і до 14 лютого активно обмірковують презенти своїм коханим. Щоб мінімізувати ризик зіпсувати другій половинці свято, і геть не розтратитися на подарунках, залишивши можливість для додаткових приємних сюрпризів, експерти дали ряд рекомендацій.

Цікаві лайфхаки і корисні поради про підготовку до Дня усіх закоханих та вибір подарунка прозвучали у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Ведучі передачі Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч спробували з'ясувати у фахівців, як здивувати кохану вишуканим букетом, не залишившись з порожнім гаманцем, а також досліджували подарунковий асортимент.

Квіти для жінки - найкращий подарунок?

Експерти висловилися про таку поширену серед чоловіків думку про "безпрограшний" варіант подарунка жінкам у вигляді букетів квітів у День всіх закоханих для жінок, і вказали на важливий нюанс. Квіти дійсно можуть порадувати, але чи надовго? Адже є проблема в тому, що вони швидко в'януть. А от різні вироби у вигляді квітів дійсно можуть здивувати кохану.

"Можна подарувати не просто квіти, а, наприклад, мило у вигляді квітів. Воно має приємний запах, до того ж може прослужити досить тривалий термін", - порадив стиліст-шопер Олександра Мейроненко.

Як заощадити на квітах

Традиційно у свято День Святого Валентина ціни на букети злітають.

За словами власниці квіткового магазину Алли Мартинюк, щоб не розоритися на квітах, краще їх купувати за день-два, адже 14 лютого ціна може піднятися в рази.

Також для економії краще вибирати квіти вітчизняного виробника.

"Ще дешевше квіти продають на квіткових ринках. Саме тут ціна відносно постійна, і якщо навіть збільшується, то на мізерні 2-3 відсотки. Але біда в тому, що часто ця торгівля відбувається просто неба, тобто квіти не захищені від переохолодження. І гарантії, що такий букет не зів'яне на наступний ранок - немає", - каже вона.

Експерт також дала ще один лайфхак - забронювати квіти: ціна на нього залишається такою, яка була в день бронювання, що дозволить заощадити близько 250-300 гривень.

Білизна та одяг

Спідня білизна в подарунок жінкам у День Святого Валентина вважається незмінною класикою. Тут головне розуміти, що цей подарунок розрахований для дуже близької людини. Найкращий колір - червоний або чорний.

"Можу поділитися чудовим лайфхаком для чоловіків - щоб підібрати ідеальний розмір бюстгальтера для дівчини, слід сфотографувати етикетку з розміром і показати фотографію консультанта", - розповіла експерт.

Які подарунки непристойно дарувати жінкам

Перше - це солодощі, адже ви не знаєте напевно, чи дотримується дівчина дієт, можливо, вона взагалі не вживає цукор.

Друге - банні аксесуари.

"І звичайно ж, кожна жінка не хотіла б отримати у настільки романтичний день в подарунок каструлю", - зазначила Мейроненко.

Які подарунки порадують чоловіків, а які - засмутять

Експерт порадила такий універсальний подарунок для чоловіків, як подарунковий сертифікат на будь-який смак: в магазин одягу, гаджетів або розваг.

Також вона зазначила, що навіть якщо у вашого коханого тисяча і одна сорочка, можна подарувати круту запонку або затиск для краватки, якщо він носить такий аксесуар.

Не слід дарувати шкарпетки, гелі для душу та набори для гоління, а ще вважаються моветоном валентинки, мовляв - все одно вони потім летять у смітник.

Також фахівці звернули увагу, що перед святами інтернет рясніє оригінальними пропозиціями. Наприклад, похід в романтичну квест-кімнату, чекова книжка з бажаннями для другої половинки і SPA-день в темряві для двох.