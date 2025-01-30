Ваш дом устарел? Эти 10 умных гаджетов выведут его на новый уровень

Вы даже не представляете, насколько технологии могут изменить ваш дом! Умные гаджеты делают жилье комфортнее, безопаснее и даже экономят ваше время.

Про 10 лучших устройств, которые помогут вам превратить обычное жилье в дом будущего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Sonos Era 100 (лучший умный динамик)

Лучший смарт-динамик - Sonos Era 100. Компактный и с отличным звуком, который при настройке через iPhone-аппликацию дает глубокие басы и чистые высокие частоты. Несмотря на отсутствие TruePlay в Android-версии, звук остается отличным.

Sonos Era 100 поддерживает стриминговые сервисы, такие как Spotify и Pandora, и легко интегрируется в систему многокомнатного аудио или домашнего кинотеатра.

Sonos Era 100 (фото: Engadget)

Amazon Echo (новейшая модель)

Для тех, кто ограничен в бюджете, есть несколько смарт-динамиков стоимостью около 100 долларов. Рекомендуется рассмотреть новые модели от Google, Amazon или Apple. Из этих трех наилучшее качество звука у Echo - мощные басы и насыщенные средние частоты.

Также можно подключить два устройства для стереозвука. HomePod mini звучит сбалансировано, а Nest Audio выделяется хорошими басами. Все зависит от того, какой голосовой помощник вам предпочтительнее.

Amazon Echo (фото: Engadget)

Google Nest Hub 2nd Gen (лучший интеллектуальный дисплей Google)

Google Nest Hub 2nd Gen имеет 7-дюймовый экран, что делает его идеальным для большинства комнат. Он также отлично работает как цифровая фоторамка, автоматически выбирая лучшие фото из вашей библиотеки Google Photos. На экране можно смотреть YouTube, Netflix и другие стриминговые сервисы.

Если вам не нужна камера, Nest Hub отлично подходит для более интимных мест, таких как спальня, и имеет сенсор для отслеживания ваших паттернов сна.

Если же вы хотите дисплей с камерой, рекомендуется более дорогая модель Nest Hub Max, которая поддерживает видеозвонки через Google Duo, Meet и Zoom. Камера также позволяет использовать функцию Face Match для распознавания членов семьи и персонализированного отображения информации.

Дополнительно в Hub Max есть возможность управления жестами для контроля воспроизведения медиа и улучшенного качества звука благодаря большему динамику.

Google Nest Hub 2nd Gen (фото: Engadget)

Philips Hue Smart Light Starter Kit (лучшие умные светильники)

Один из самых простых способов внедрить технологии умного дома - это заменить обычные лампочки на умные. Умные лампы позволяют контролировать освещение удаленно через приложение (по Wi-Fi или Bluetooth) или голосом.

Они обеспечивают автоматизацию и планирование, позволяя включать и выключать свет в заданное время, а также регулировать яркость и цветовую температуру.

Набор White and Color Ambiance LED Smart Button Starter Kit включает три лампы Philips Hue White and Color Ambiance 60W, хаб для управления до 50 лампами и кнопку Smart Button для включения/выключения без телефона.

Этот набор предлагает большую гибкость в настройке освещения, позволяя не только менять яркость, но и экспериментировать с цветом.

Philips Hue работает с Google, Amazon и Apple HomeKit. Лампы соединяются с хабом через протокол Zigbee, что делает их более надежными и не перегружает вашу домашнюю сеть Wi-Fi.

Philips Hue Smart Light Starter Kit (фото: Engadget)

Kasa Smart Light Bulbs (лучшие бюджетные умные светильники)

Kasa Smart WiFi считаются одними из лучших бюджетных вариантов. Лампы легко устанавливаются и надежно подключаются, а мобильное приложение удобно в использовании. Эти лампы поддерживают полный цветовой спектр, и изменение цвета происходит просто с помощью прокрутки по колесу выбора цвета в приложении. Также можно настроить температуру белого света, регулируя его от теплого до холодного.

Кроме того, в приложении можно настроить расписание включения и выключения ламп, а раздел "использование" показывает потребление энергии каждой лампы и оценку экономии по сравнению с обычными лампами.

Kasa Smart Light Bulbs (фото: Engadget)

Blink Outdoor 4 (4th Gen) (лучшая беспроводная камера безопасности)

Последние беспроводные камеры безопасности Blink, хотя и названы "наружными", отлично подходят как для наружного, так и для внутреннего использования в качестве системы охраны дома.

Blink Outdoor 4 устойчива к погодным условиям, поддерживает ночное видение, обнаружение движения и двустороннюю аудиосвязь. Записи можно сохранять в облаке через Blink Subscription Plan или локально на Sync Module 2 с помощью USB-накопителя (продается отдельно).

Однако стоит отметить, что Blink совместим только с Alexa, что может стать ограничением для некоторых пользователей.

Blink Outdoor 4 (4th Gen) (фото: Engadget)

Arlo Essential Video Doorbell (лучшая камера дверного звонка)

Если вам нужна камера для двери, лучше выбрать видеодомофон, чем отдельную камеру. Arlo Essential Video Doorbell совместима с Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit.

Камера снимает в формате HDR с углом обзора 180 градусов, что позволяет увидеть человека полностью, и может звонить на ваш телефон при нажатии на дверной звонок. Также предусмотрена двусторонняя аудиосвязь, чтобы можно было поговорить с посетителем.

Arlo Essential Video Doorbell (фото: Engadget)

iRobot Roomba Vac Robot Vacuum (Q0120) (лучший бюджетный робот-пылесос)

Эта модель - обновленная версия Roomba 694, ранее популярного бюджетного робота-пылесоса. Из изменений - несколько улучшений дизайна, что привело к более компактному силуэту и увеличенной батарее.

В остальном это все тот же отличный робот-пылесос начального уровня с мощным всасыванием, умной навигацией для более эффективной уборки и поддержкой приложения.

Roomba оснащена трехступенчатой системой уборки, которая позволяет ей эффективно всасывать грязь и обходить препятствия. Если робот встречает особенно загрязненное место, он фокусируется на нем, тщательно очищая перед тем, как продолжить уборку.

iRobot Roomba Vac Robot Vacuum (Q0120) (фото: Engadget)

iRobot Roomba Combo j9+ (лучший робот-пылесос и швабра)

Roomba Combo j9+ - это идеальное сочетание робота-пылесоса и моющего устройства. Он обладает невероятной мощностью всасывания, глубокой чисткой полов и множеством умных функций для обхода препятствий, включая экскременты домашних животных.

Модель оснащена новой базой Clean Base, которая автоматически заполняет бак с жидкостью. По сравнению с другими моделями Roomba, Combo j9+ требует минимального вмешательства с вашей стороны, чтобы ваши полы стали идеально чистыми. Это один из лучших роботов-пылесосов и моющих устройств для владельцев домашних животных.

iRobot Roomba Combo j9+ (фото: Engadget)

TP-Link Deco AXE5400 (лучший сетчатый маршрутизатор Wi-Fi 6)

Роутер TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6 представляет собой отличное сочетание простоты использования и мощности. Трехкомпонентная система включает три белых устройства, которые обеспечивают покрытие Wi-Fi 6 на площади до 660 кв. метров.

Система поддерживает три диапазона скорости с выделенным Wi-Fi 6 диапазоном, который можно использовать как для обратной связи, так и для подключения устройств Wi-Fi 6.

TP-Link Deco AXE5400 (фото: Engadget)