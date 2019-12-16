День Святого Миколая: що покласти дитині під подушку

День Святого Миколая православні християни у всьому світі щорічно відзначають 19 грудня. Для дітей різного віку це свято особливе, бо малеча з нетерпінням чекає настання ранку, коли під подушкою можна буде знайти довгоочікувану іграшку або солодощі. Топ самих практичних ідей для подарунків до свята - в матеріалі Styler.

Солодощі

Мабуть, найпопулярніший подарунок на 19 грудня. Вибираючи подарунки дітям на це свято, багато батьків пам'ятають, що на Новий рік також доведеться дивувати чад, тому на Миколая можна обійтися солодощами. Але щоб це був по справжньому святковий подарунок, можна купити готовий оригінальний набір солодощів або ж створити власний унікальний солодкий подарунок.

Іграшки

Один з найбільш безпрограшних варіантів подарунка на День Святого Миколая. Магазини іграшок пропонують величезний вибір на будь-який смак, колір і матеріальні можливості. Звичайно ж, варто заздалегідь поцікавитися, що орієнтовно хотів би отримати малюк, щоб ранок 19 грудня не став грандіозним розчаруванням і для дитини, і для дорослого.

Набори для творчості

Такий варіант подарунка відмінно підійде діткам від п'яти років, які люблять робити щось своїми руками. Зараз на ринку є маса варіантів сучасного пластиліну, набори для валяння, поробок з фетру, вишивання нитками/бісером і багато багато іншого. За такими поробками дорослі можуть з задоволенням провести час з дітьми.

День Святого Миколая 19 грудня (фото: quanjing.com)

Книги

Книги можуть стати відмінним подарунком, як для зовсім маленьких (розмальовки, віммельбухи, книжки-пазли), так і для дітей старшого віку. Єдине, що варто враховувати, якщо дитина-школяр не дуже любить читати, то книгу краще не дарувати, а просто купувати. Інакше, можна отримати замість подяки лише розчарування, а то й істерику.

Гаджети

Старші діти завжди будуть раді смартфону, планшету або смарт-годиннику. Але тут справа, знову ж таки у фінансових можливостях. Адже багато батьків сприймають подарунки на Миколая, як генеральну репетицію до Нового року.

Приємні дрібниці

Це може бути браслет, кулончик, брелок, годинник, шкатулка, щоденники, багаторазова пляшка для води, ланч-бокс, підвіска на рюкзак. І ціна приємна, і дитині радість.