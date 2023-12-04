День святого Николая 6 декабря: что нельзя делать в этот великий праздник

6 декабря православные верующие отмечают день святого Николая по новому церковному календарю. Этот праздник всегда был важным для наших предков, поэтому они строго соблюдали все традиции и запреты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать на день святого Николая.
При подготовке материала использовались источники: сайт ВЦУ, лунный календарь.
Традиционно девушки гадали на своего будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.
Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет твоя будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видна луна.
Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелся не один месяц, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.
Предки верили, что если девушку засватать на Николая, тогда она будет хорошей хозяйкой и верной женой.
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
Раньше мы рассказывали, какие традиции в день святого Николая соблюдали наши предки.
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