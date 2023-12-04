День святого Николая 6 декабря: что нельзя делать в этот великий праздник

Что нельзя делать на День Святого Николая

Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.

Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.

Ругаться, злословить, злиться, выплескивать негативные эмоции, желать кому-нибудь зла.

Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.

Нарушать Рождественский пост, то есть запрещено есть мясо, яйца, масло, пить молоко. Однако на Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.

Стричь волосы.

Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.

Гадание на Святого Николая

Традиционно девушки гадали на своего будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.

Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет твоя будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видна луна.

Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелся не один месяц, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.

Предки верили, что если девушку засватать на Николая, тогда она будет хорошей хозяйкой и верной женой.

Переход на новую дату

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: