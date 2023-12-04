День святого Миколая 6 грудня: що не можна робити в це велике свято

6 грудня православні віряни відзначають день святого Миколая за новим церковним календарем. Це свято завжди було важливим для наших предків, тому вони суворо дотримувалися всіх традицій і заборон.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що не можна робити на день святого Миколая.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, місячний календар.
Традиційно дівчата ворожили на свого майбутнього чоловіка. Робили це пізно ввечері й за допомогою перснів, голок, дзеркалець, ниток, гребінців тощо.
Існував окремий обряд, який допомагав визначити, наскільки великою буде твоя майбутня родина. Для цього потрібно було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць.
Оскільки відображення розмивалось, у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки дівчина нарахувала, стільки членів родини у неї буде у майбутньому.
Предки вірили, що якщо дівчину засватати на Миколая, тоді вона буде хорошою господинею та вірною дружиною.
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
Раніше ми розповідали, яких традицій у день святого Миколая дотримувалися наші предки.
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