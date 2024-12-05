День святого Николая 2024: праздничные традиции разных стран

Уже завтра будет отмечен один из самых больших зимних праздников - День святого Николая. Однако этот праздник отмечается не только в Украине, но и в других странах, приобретая характерные особенности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как празднуют День святого Николая в разных странах.

Украина

Самая главная традиция ко Дню святого Николая в Украине - писать письма Чудотворцу. В них Дети рассказывают, что сделали полезного и хорошего за год, были ли непослушными, а также просят подарки.

Согласно поведению ребенка Николай приносит ребенку либо желаемое, либо уголь или резочку - второй вариант намекает на переосмысление поведения. По легендам, приносит подарок святой ночью, и некоторые хитрецы надеются увидеть Николая.

К этому дню открываются резиденции святого, где дети могут увидеть Николая, принять участие в мастер-классах, пройти квест или получить сладкие подарки.

Издавна предки на Николая варили пшеничное пиво, звали гостей, а затем с песнями ездили вокруг села. Также существовал обычай выпекать накануне особое печенье в виде звездочек, луны или святого - "миколайчики". В День святого Николая печенье дарили детям.

Существуют и традиции гадания на будущего мужчину, с помощью зеркал, нитей и расчесок, которые остаются в некоторых местностях.

Польша

В Польше празднование Дня святого Николая собирает название Миколайки. Традиции подобны украинским - в ночь на 6 декабря Николай оставляет маленькие подарки послушным детям. Однако не только под подушкой, но и в обуви или носках, развешенных у камина.

Святой Николай может оставлять подарки в носках (фото: GettyImages)

Кроме этого, святой Николай приносит подарки не только 6 декабря, но и в Сочельник, к тому же у Чудотворца есть заместители и помощники.

В XIX веке обычай несколько отличался - тогда святой посещал детей в команде ангела и черта, которые раздавали детям сладости или резки или уголь. Однако компания может сохраняться в зависимости от местности.

Чехия

В Чехии празднование Дня Святого Николая приходится на 5 декабря - в этот день святой Николай, которого в этой стране называют Микулаш, вместе с ангелом и чертом ходят по городам и селам.

Шествие имеет карнавальный характер - по чешским традициям вокруг села происходил парад с несколькими святыми Николаями, чертами и ангелами, в сопровождении других персонажей.

Как празднуют Николая в разных странах (фото: GettyImages)

В бедных районах было принято решать чулок для подарков за окно, а в более богатых - Николай сам заходил в дома и раздавал подарки детям, даря послушным конфеты, орешки и яблоки.

Неслухи получали комочки угля или сырой картофель. В то же время Николай проверял молитвы детей. Хотя традиции, связанные с празднованием Николая, отличаются от региона, везде они ассоциируются со щедростью и дарованием подарков.

Словакия

В Словакии бородатый Святой Николай в белой епископской мантии приходит к детям 5 декабря. Однако обстоятельства вручения подарков имеют свою специфику. В Словакии до блеска чистят свои сапоги (или другую высокую обувь) и выставлять их за окно, чтобы на следующее утро найти свой подарок.

Бельгия

В Бельгии послушные дети могут получать вкусности (шоколад, марципан, зефир) за несколько недель до Дня святого Николая - для этого они оставляют обувь перед дверью спальни.

Кроме этого, дети присылают письма в специальный адрес почтовой службы. Среди студентов заведено оставить тарелку или пару обуви перед своей дверью накануне праздника. Каждый прохожий незаметно оставляет сладости или монеты.

Германия

Традиционно на День Святого Николая дети получают небольшие подарки. Обычно это орехи, шоколад или яблоки. Святой Николай прячет их в детскую обувь, когда дети выставляют его за дверь вечером в канун Дня Святого Николая.

Иногда, однако, Святой Николай приносит подарки сам и появляется в образе переодетого мужчины. В Германии Николай довольно "современный" - одет как Санта Клаус, в красную мантию, а не епископскую.

Почему дарят подарки на Николая (фото: GettyImages)

Когда 6 декабря Святой Николай дарит подарки, часто делает это не сам. В зависимости от региона, у Святого Николая есть разные спутники. Во многих частях Германии его сопровождает Кнехт Рупрехт - довольно злой спутник, делающий замечание непослушным детям или даже угрожающий им палкой.

К тому же считается, что традиция дарить подарки появилась именно в Германии в период средневековья - в этот день родители дарили детям зимнюю одежду. Часто это делали тайно, чтобы малыши верили в чудеса, а также добавляли вкусности. Со временем обычай дня Святого Николая распространился по другим странам.

Австрия

В Австрии празднование начинается с вечера 5 декабря - тогда святой Николай проходит по улицам, угощая послушных детей.

В Австрии и Баварии спутник Святого Николая не только неприязнен, он еще выглядит страшно. Крампус или Барти - это мистическая фигура, которую обычно изображают с мехом и рогами. Его характер напоминает многим людям изображение фигур дьявола.

Франция

День святой Николая обычно отмечается на севере и востоке Франции, в основном в Эльзасе, Лотарингии, Арденнах, О-де-Франс и Франш-Конт. Кроме этого, во Франции Николай может путешествовать на осле. Нередко Святому оставляют миску с водой, а животному - морковь.

В некоторых регионах святого сопровождает Пер Фуэттар, одетый в черное пальто с капюшоном и массивные сапоги. Как и черти, Пер Фуэтар носит кнут и мешок, угрожая непослушным детям, а иногда раздает лук, картофель или уголь.