В Україну прийде похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні зміниться на наступному тижні разом з похолоданням. Хоча зважаючи на червневу спеку, зниження температури до +20+25 градусів швидше порадує українців.

Що далі буде з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними Українського гідрометцентру, вже з вівторка 14 червня розпочнеться зниження температури. Спочатку зміна погоди заторкне західні та північні області, а вже 15-16 червня градуси трохи послабнуть на сході й півдні.

13 червня все ще буде пекти. Температура по країні +27+32. Дощі й грози можливі на сході, а також у Львівській області та на Волині.

У четвер 14 червня опади ймовірні майже скрізь, крім заходу. Температура в західних областях знизиться до +22+25, на півночі +23+27, в інших областях +26+31 градуси.

15 червня зниження заторкне вже всю країну, очікується +21+25, на сході і півдні +24+27. У східних областях ймовірні грози й опади.

У четвер 16 червня така ж температура, але опади не передбачаються.

17 червня стане ще холодніше на заході, +20+23 (окрім Закарпаття з +23+25), на півночі +22+25, на решті територій +24+28. Грози й дощі можливі на заході й півночі.