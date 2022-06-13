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День святого духа 2022: що суворо заборонено у свято, а що треба зробити обов'язково

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Понеділок 13 червня 2022 06:00
День святого духа 2022: що суворо заборонено у свято, а що треба зробити обов'язково Колаж РБК-Україна: що не можна робити в День святого духа
Автор: Світлана Мащенко

13 червня 2022, на наступний день після Трійці, традиційно відзначається День святого духа. Церква в Духів день прославляє Святого Духа - третю іпостась Триєдиного Бога нарівні з Богом-Отцем та Богом-Сином.

Також щороку в цей день вшановується пам'ять Єрмія Команського, в народі - Єремій-розпрягальник, Єремій-бобовник.

Що можна і не можна робити в це свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Традиції свята, що треба зробити

На честь свята в храмах звершується велика вечірня, під час якої підноситься молитва до Святого Духа. Помолитися можна і вдома біля ікони, якщо сходити до церкви не виходить.

Звертаючись до Господа, треба попросити про здоров'я для близьких і про заспокоєння душ померлих. У Духів день обов'язково потрібно щиро покаятися в гріхах, приділивши час турботі про близьких та добрим справам.

Оскільки 13 червня ще й свято Єремії, день вважається вдалим для посівних і городніх робіт. Особливо вдалий - для посадки бобових - вони дадуть прекрасний урожай. Хоча через Духів день (подвижне свято) цього року варто утриматися від фізичних навантажень.

Наші предки в цей день шанували коней, годували їх ласощами і дякували за виконану роботу. Коней в цю дату не запрягали і давали відпочити.

Вважається, що в цю дату дуже агресивні бджоли, тому варто триматися подалі від квітів і квітучих дерев.

Що не можна робити в Духів день

В День Святого Духа, як і в Трійцю, не можна працювати по дому та на землі, займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в проханнях та допомозі, бажати зла ближнім, говорити погано про будь-кого - як і в усі інші дні.

Не варто відвідувати цвинтар - у це світле свято не можна тужити та сумувати.

Не можна запрягати коня і змушувати його працювати сьогодні, інакше тварина серйозно захворіє.

Маленьких дітей не рекомендується купати сьогодні - вони можуть захворіти.

Прикмети на 13 червня

  • Якщо роса швидко висохла, то скоро піде дощ.
  • Негода сьогодні обіцяє сувору зиму.
  • Сильний туман вранці - до багатого врожаю грибів.
  • Зозуля часто кує - до гарної ясної погоди.
  • Чим більше ввечері роси, тим спекотніше буде наступний день.

День ангела святкують в цей день люди з іменами:

Микола, Остап, Роман, Пилип та Христина.

Обов'язково привітайте рідних, друзів, знайомих, якщо серед них є люди з такими іменами.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі в жодному разі не можна віддавати іншим.

Також повідомлялося, що після Трійці в Україну прийде похолодання.

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приметы Свята в Україні
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