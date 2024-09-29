День Солнца и "демона-искусителя". Как уберечься от проблем и обещает астропрогноз на 29 сентября

Прогноз астропогоды на 29 сентября

Еще действует коридор затмений. Кроме этого, уже действует сочетание Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя".

"Она характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 2 октября", - пояснила Соловьева.

Поэтому период до 5 октября включительно не рекомендуется для:

важных переговоров

заключения новых договоров

приобретения техники

важных командировок

экзаменов

проведения важных платежей

выяснения отношений с соседями.

В это время возможны ошибки, просчеты, конфликты, отметила астролог. Неблагоприятный день для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств.

"Нельзя проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от алкоголя, избегайте открытого огня. Нарушение рекомендаций дня может плохо отразиться на здоровье", - предупредила эксперт.

После 12:45 можно посещать парикмахерскую. Этот день будто бы создан для коллективных дел, помощи другим. Такой он связан с накоплением имущества и денег.

"Избавьтесь от инстинкта владельца, осознайте ответственность за каждый поступок. Благоприятное время для творчества и интеллектуального труда. Желательно возвращать долги. Можно удачно налаживать отношения, делать подарки, проявлять милосердие", - добавила Соловьева.

Гороскоп на 29 сентября (иллюстрация: freeepik.com)

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"29 сентября - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - рассказала астролог.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:

досуг с детьми

разнообразные развлекательные и азартные игры

выступления перед аудиторией

романтические приключения.

Но можно посещать концерты, шоу, представления. Также посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - посоветовала эксперт.