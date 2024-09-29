День Сонця і "демона-спокусника". Як вберегтися від проблем та що обіцяє астропрогноз на 29 вересня

Прогноз астропогоди на 29 вересня

Ще діє коридор затемнень. Окрім цього, вже діє поєднання Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника".

"Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. Точним цей аспект стане 2 жовтня", - пояснила Соловйова.

Тому період до 5 жовтня включно не рекомендується для:

важливих переговорів

укладання нових договорів

придбання техніки

важливих відряджень

складання іспитів

проведення важливих платежів

з’ясування стосунків з сусідами.

У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти, зазначила астролог. Несприятливий день для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань.

"Не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від алкоголю, уникайте відкритого вогню. Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї.", - попередила експерт.

Після 12:45 можна відвідувати перукарню. Цей день ніби створено для колективних справ, допомоги іншим. Такого його пов'язано з накопиченням майна та грошей.

"Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок. Сприятливий час для творчості та інтелектуальної праці. Бажано повертати борги. Можна вдало налагоджувати стосунки, робити подарунки, проявляти милосердя", - додала Соловйова.

Гороскоп на 29 вересня (ілюстрація: freeepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"29 вересня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - розповіла астролог.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила:

дозвілля з дітьми

різноманітні розважальні та азартні ігри

виступи перед аудиторією

романтичні пригоди.

Але можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Також присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами. Також не треба використовувати класичні символи Сонця", - порадила експерт.