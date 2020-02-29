День Софії: найкращі привітання та прикольні СМС

День ангела Софії (колаж: РБК-Україна)

День Софії святкується 10 разів у році

29 лютого святкується День ангела Софії. В цей день заведено вітати всіх представниць жіночої статі з ім'ям Софія з іменинами. Особливу увагу до цього свята повинні приділяти Софії, народжені в лютому або на початку березня. STYLER зібрав найкращі привітання з Днем Софії у віршах і СМС.

Походження ім'я Софія має грецьке і перекладається як "розумна", "мудра". Спочатку його використовували тільки для нарікання дітей княжого роду. В середині 19 століття воно потрапило до простих християн. Останні кілька років ім'я Софія зберігає місце в топі імен, якими називають новонароджених, в країнах Європи.

Ім'я Софія для православних віруючих має важливе значення. Вона є матір'ю Віри, Надії та Любові, які були трійкою чеснот в християнстві. Софія іменини за православним календарем відзначає 10 разів за рік. Крім 29 лютого День ангела випадає на наступні дати:

1 квітня - княжна Софія Слуцька;

6 травня - преподобна Софія Хотокуриду;

4 червня - мучениця Софія, лікар;

17 червня - преподобна Софія;

14 серпня - преподобна Софія Суздальська (у світі — велика княгиня Соломонія);

30 вересня - мучениця Софія Римська;

1 жовтня - мучениця Софія Єгипетська;

29 грудня - преподобна Софія Суздальська (у світі — велика княгиня Соломонія);

31 грудня - Софія Чудотвориця.

Привітання з Днем ангела Софії (колаж: РБК-Україна)

Привітання з Днем ангела Софії

Люба Софіє, тебе я вітаю

І всього найкращого тобі бажаю!

Бажаю кохання, гарних подій,

Здійснення задумів, планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети легких і найближчих!

***

Щоб в душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

З Днем ангела Софію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, Софіє, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Софійко, хочемо тобі ми побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!

Хай Софія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

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