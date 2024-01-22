День Соборности Украины. Лучшие поздравления и открытки с важным праздником

День Соборности Украины отмечается 22 января ежегодно начиная с 1919 года. В этот день на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Соборность Украины – это праздник единства всех украинцев вокруг важнейшего – единства наших земель.
В материале РБК-Украина (проект Styler) мы собрали самые лучшие поздравления с этим праздником.
День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.
В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!
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День соборности Украины,
Ты стала единой страной,
Желаем расцвета, удачи,
Твои герои повсюду с тобой!
Расти, крепчай, страна,
И в этот великий день,
Поздравим вновь тебя,
Нам это совсем не лень!
Зачитали поздравок,
Подарили всем цветок!
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Искренне поздравляем жителей Украины с Днем Соборности, с днем объединения украинских земель. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в достатке, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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Украинский народ 22 января ежегодно отмечает День Соборности Украины. Этот праздник напоминает нам, что Украина не разделена, нет отдельной Восточной и Западной Украины, а что у нас единое государство и мы – единый народ! Примите лучшие поздравления по случаю величайшего праздника украинского народа – Дня Соборности Украины!
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все - это один народ и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы проблемы нас не ожидали, не будем об этом забывать.
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