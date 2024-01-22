День Соборності України. Найкращі привітання та листівки з важливим святом

Привітання з Днем Соборності у віршах

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

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Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

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З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

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З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день - із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

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Привітання зі святом у прозі

Щиро вітаємо мешканців України з Днем Соборності, з днем ​​єднання українських земель. Усім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затишно!

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

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Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності України!

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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Вітаємо всіх українців із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі – це один народ і жодні рубежі не зможуть розділити нас. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

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