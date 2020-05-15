День сім'ї 2020: красиві листівки і привітання для коханих людей

День сім'ї 2020 (фото: pixabay.com)

Привітання з Днем сім'ї 2020 в листівках, віршах і прозі - в матеріалі Styler

День сім'ї 2020 українці відсвяткують сьогодні, 15 травня. Це міжнародне свято, що вперше заснували резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1993 році. Мета цього важливого дня - звернути увагу на важливість сім'ї і численні проблеми, з якими стикаються в сім'ях.

В матеріалі Styler ми пропонуємо привітати своїх найближчих людей з цим святом у гарних віршах, листівках і просто душевними словами.

Листівки і вірші на честь Дня сім'ї 15 травня

Сім’я - це щастя, любов і удача,

Сім’я - це влітку поїздки на дачу.

Сім’я - це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я - дружна праця і вічні турботи,

Сім’я - це багато вдома роботи.

Сім’я - це складно.

Сім’я - це важливо.

Сім’я - це коли

Все на світі можливо.

Наші милі і любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба -

Сімейного затишку й мирного неба.

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді - завжди і всюди двоє,

Щоби добробут - повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Хай довго всміхається сонце і небо,

Нам, окрім вас, більш нічого не треба,

Хай бог береже вас, любі, весь час,

Живіть тільки, рідні, із нами й для нас.

***

Сім’я - це те гніздо, з якого,

Пташенята летять у політ,

Але до гілля якого

Вертають крізь далеч літ.

Щоб знову в гніздечку тому

Ще побувать хоча б мить,

Бо що є рідніше дому?

Тож сім’ї ваші бережіть.

Згадуйте добрим словом,

Увагою не обійдіть,

Зігрійте ласкою, любов’ю,

або й сльозами окропіть.

Так дерево сильнішим стане

І буйним цвітом зацвіте,

Огорне ніжно вас гілками

Й корінням глибше проросте.

Привітання в прозі і красиві листівки з Міжнародним днем сім'ї

В День сім'ї бажаю постійного взаєморозуміння. Розумійте один одного навіть без слів - з першої секунди, з першого погляду. Бережіть, цінуйте, поважайте! Зі святом!

***

Вітаємо всіх з міжнародним днем сім'ї! Бажаємо вам берегти стосунки з близькими, цінувати й дбати про них, поважати старших і не ображати молодших! Нехай у ваших сім'ях завжди панує гармонія і взаєморозуміння!

Сім'я - це найважливіше, найцінніше, найдорожче в житті людини. Вітаю з Міжнародним днем сім'ї та бажаю завжди бути щасливою людиною, у якої яскравим маяком життя є його прекрасна сім'я. Бажаю миру і добра, міцних обіймів близьких і чарівних сімейних вечорів!

***

Родина - це наша гордість, надбання і головна цінність у житті! Нехай з сьогоднішнього дня і надалі, ваша сім'я буде міцною, щасливою, не знає бід і негараздів! В цей особливий день, бажаю всім любові, затишного сімейного вогнища і квітучого добробуту!

День сім'ї - особливе свято! Бажаю, щоб будинок був повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вас! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

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Вітаю з Міжнародним днем сім'ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи й уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

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Автор: Ірина Мельник