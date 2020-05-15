День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

День семьи 2020 (фото: pixabay.com)

Поздравления с Днем семьи 2020 в открытках, стихах и прозе - в материале Styler

День семьи 2020 украинцы отпразднуют сегодня, 15 мая. Это международный праздник, который впервые учредили резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1993 году. Цель этого важного дня - обратить внимание на важность семьи и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются в семьях.

В материале Styler мы предлагаем поздравить своих самых близких людей с этим праздником в красивых стихах, открытках и просто душевными словами.

Открытки и стихи в честь Дня семьи 15 мая

Есть в жизни ценности большие,

Их не продать и не купить.

И отмечают во всем мире

Международный день семьи!



Пусть счастье входит в каждый дом,

Пусть в доме пахнет пирогом,

Пусть звонкий смех детей звучит,

Любовь всегда в семье царит!

***

Есть поддержка у меня -

Моя дружная семья,

Я за ней как за стеною,

Справлюсь с трудностью любою.



Это даже не секрет -

Без семьи и счастья нет.

И тебе семьи навеки

Я желаю самой крепкой!

Семья - не просто слово,

Семья - не я, не ты.

Семья - это святое,

Союз большой любви.

Пусть ветер лишь попутный,

А беды - стороной.

Пусть счастье путеводной

Для вас горит звездой!

***

В окружении семьи

Человек всегда счастливей,

Много здесь тепла, любви,

Слов заботливых, красивых!

И доказано давно -

В браке дольше живут люди,

Так цените, что дано,

Зря Господь сводить не будет!

Самая большая ценность -

Это полная семья.

И семью, как драгоценность,

Мы храним - и ты, и я.

Ты любви, тепла, покоя

Пожелания прими.

Счастье будет пусть с тобою,

Поздравляю с днем семьи!

***

Самое важное в жизни - семья.

Знают все это от "А" до "Я".

Нужно уметь уют в доме создать.

И друг у друга все пунктики знать,

Чтобы счастливо всем вместе жилось.

Чтоб никогда не пришлось быть Вам врозь!

Поздравления в прозе и красивые открытки с Международным днем семьи

В День семьи желаю постоянного взаимопонимания. Понимайте друг друга даже без слов - с первой секунды, с первого взгляда. Берегите, цените, уважайте! С праздником!

***

Поздравляем всех с международным днем семьи! Желаем вам беречь отношения с близкими, ценить и заботиться о них, уважать старших и не обижать младших! Пусть в ваших семьях всегда царит гармония и взаимопонимание!

Семья - это самое важное, самое ценное, самое дорогое в жизни человека. Поздравляю с Международным днем семьи и желаю всегда быть счастливым человеком, у которого ярким маяком жизни является его прекрасная семья. Желаю мира и добра, крепких объятий близких и упоительных семейных вечеров!

***

Семья - это наша гордость, достояние и главная ценность в жизни! Пусть с сегодняшнего дня и впредь, ваша семья будет крепкой, счастливой, не знает бед и невзгод! В этот особенный день, желаю всем любви, уютного семейного очага и цветущего благосостояния!

День семьи - особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет у вас! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!

***

Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

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Автор: Ирина Мельник