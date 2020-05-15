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День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 05:50
День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей
День семьи 2020 (фото: pixabay.com)

Поздравления с Днем семьи 2020 в открытках, стихах и прозе - в материале Styler

День семьи 2020 украинцы отпразднуют сегодня, 15 мая. Это международный праздник, который впервые учредили резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1993 году. Цель этого важного дня - обратить внимание на важность семьи и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются в семьях.

В материале Styler мы предлагаем поздравить своих самых близких людей с этим праздником в красивых стихах, открытках и просто душевными словами.

Открытки и стихи в честь Дня семьи 15 мая

Есть в жизни ценности большие,
Их не продать и не купить.
И отмечают во всем мире
Международный день семьи!

Пусть счастье входит в каждый дом,
Пусть в доме пахнет пирогом,
Пусть звонкий смех детей звучит,
Любовь всегда в семье царит!

***

Есть поддержка у меня -
Моя дружная семья,
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.

Это даже не секрет -
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!

День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

Семья - не просто слово,
Семья - не я, не ты.
Семья - это святое,
Союз большой любви.

Пусть ветер лишь попутный,
А беды - стороной.
Пусть счастье путеводной
Для вас горит звездой!

***

В окружении семьи
Человек всегда счастливей,
Много здесь тепла, любви,
Слов заботливых, красивых!

И доказано давно -
В браке дольше живут люди,
Так цените, что дано,
Зря Господь сводить не будет!

День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

Самая большая ценность -
Это полная семья.
И семью, как драгоценность,
Мы храним - и ты, и я.

Ты любви, тепла, покоя
Пожелания прими.
Счастье будет пусть с тобою,
Поздравляю с днем семьи!

***

Самое важное в жизни - семья.
Знают все это от "А" до "Я".
Нужно уметь уют в доме создать.
И друг у друга все пунктики знать,
Чтобы счастливо всем вместе жилось.
Чтоб никогда не пришлось быть Вам врозь!

День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

Поздравления в прозе и красивые открытки с Международным днем семьи

В День семьи желаю постоянного взаимопонимания. Понимайте друг друга даже без слов - с первой секунды, с первого взгляда. Берегите, цените, уважайте! С праздником!

***

Поздравляем всех с международным днем семьи! Желаем вам беречь отношения с близкими, ценить и заботиться о них, уважать старших и не обижать младших! Пусть в ваших семьях всегда царит гармония и взаимопонимание!

День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

Семья - это самое важное, самое ценное, самое дорогое в жизни человека. Поздравляю с Международным днем семьи и желаю всегда быть счастливым человеком, у которого ярким маяком жизни является его прекрасная семья. Желаю мира и добра, крепких объятий близких и упоительных семейных вечеров!

***

Семья - это наша гордость, достояние и главная ценность в жизни! Пусть с сегодняшнего дня и впредь, ваша семья будет крепкой, счастливой, не знает бед и невзгод! В этот особенный день, желаю всем любви, уютного семейного очага и цветущего благосостояния!

День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

День семьи - особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет у вас! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!

***

Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

День семьи 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

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Автор: Ирина Мельник

Теги Новости Украины ПраздникиДень семьи
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