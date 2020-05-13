Православний календар на червень 2020: найголовніші свята України

Православний календар на червень 2020 (колаж: РБК-Україна)

Православний календар на червень 2020 для українців - у матеріалі Styler

Православний церковний календар на червень 2020 для України не так багатий подіями, але в цьому місяці нас чекає Трійця, а також початок важливого посту. Які ще важливі релігійні події будуть в українців в перший місяць літа - читайте в нашому матеріалі.

6 червня - Батьківська субота, яка вважається Вселенською. На цей день Православна церква України, а також влада деяких міст перенесли поминальні дні, скасовані через карантин. В цей день у церквах проводяться заупокійні служби, люди ходять на кладовища, щоб вшанувати пам'ять своїх рідних. Заведено прикрашати могили на кладовищах свіжими квітами. Батьківські суботи 2020: коли ще можна сходити на цвинтар

7 червня - День Святої Трійці. Свято відзначається на 50-й день після Великодня. Воно пов'язане з зішестям Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Свята Трійця символізує собою єдність Святого Духа, Бога-Отця і Бога-сина. В Україні цей день є вихідним, тому наступний понеділок, 8 червня, буде неробочим.

15 червня - початок Петрівського посту (закінчиться 11 липня). Цей пост не є таким строгим як Великий піст, церковний статут наказує утримуватися тільки від м'ясної і молочної їжі. В суботу, неділю та на храмові свята дозволяється вживання вина.

Православний календар на червень 2020 (фото: holiday.org.ua)

Раніше ми писали, як називати дітей у 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.