День без "розовых очков". Что обещает астрологический прогноз на 20 ноября и к чему стоит готовиться

Прогноз астропогоды на 20 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Не регистрируйте брак, не оформляйте сделки, не берите в долг деньги и не одалживайте сами", - пояснила Соловьева.

Не планируйте на этот день важные дела, переговоры, не тратьте много денег, не выясняйте отношения.

"Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Существует опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий", - рассказала астролог.

В этот день вспомните, кто настраивал вас на негатив. И если рядом с вами есть люди, которые подбрасывают вам плохие мысли, пора с ними попрощаться.

В среду можно понять, кто и как пытался вам что-то навязать. Астролог советует быть внимательными, это поможет избежать неприятных ситуаций.

Гороскоп на 20 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

20 ноября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Поэтому астролог советует отказаться от лишних разговоров, сплетен и дезинформации. Также следите за вещами, чтобы вы их не потеряли.

"Возможны обман и мошенничество. Во время теневого периода ретро Меркурия можно возвращаться к предыдущим проектам, возобновлять общение с бывшими знакомыми, передавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски потерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию. и исследовать разные ситуации", - отметила эксперт.

Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него, или просто зажечь свечи. Также можно есть твердые сорта сыра. Кроме этого, будет уместен интеллектуальный досуг.