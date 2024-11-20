День без "рожевих окулярів". Що обіцяє астрологічний прогноз на 20 листопада і до чого слід готуватися

Прогноз астропогоди на 20 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не реєструйте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі", - пояснила Соловйова.

Не плануйте на цей день важливі справи, перемовини, не витрачайте багато грошей, не з'ясовуйте стосунки.

"Обережно з новими ідеями та знайомствами. Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій", - розповіла астролог.

Цього дня згадайте, хто налаштовував вас на негатив. І якщо поруч з вами є люди, які підкидають вам погані думки, час із ними попрощатися.

У середу можна зрозуміти, хто і як намагався вам щось нав'язати. Астролог радить бути пильними, це допоможе уникнути неприємних ситуацій.

Гороскоп на 20 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

20 листопада - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Через це астролог радить відмовитися від зайвих балачок, пліток і дезінформації. Також слідкуйте за речами, аби ви їх не загубили.

"Можливі обман та шахрайство. Під час тіньового періоду ретро Меркурія можна повертатися до попередніх проектів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перескладати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, починати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - зазначила експерт.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього, або просто запалити свічки. Також можна їсти тверді сорти сиру. Окрім цього, буде доречним інтелектуальне дозвілля.