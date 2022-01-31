День народження провидиці Ванги: які її передбачення збулися з лякаючою точністю

Знаменита Болгарська ясновидиця і провісниця Ванга народилася 31 січня. У 2022 році відзначається 111 років з дня її народження. За своє життя вона зробила безліч передбачень, які досі намагаються розшифрувати. Деякі з них збулися – з лякаючою точністю.

Загибель Індіри Ганді

За 15 років до смерті Індіри Ганді провидиця сказала таку фразу: "Сукня. Її погубить плаття. Бачу в диму і вогні жовто-помаранчеву сукню".

Знаменита і єдина жінка-прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді була вбита 31 жовтня 1984 року. У день загибелі на ній було сарі - яскраво-шафранового кольору, а під ним був бронежилет.

Вона була під охороною охоронців, але її розстріляли впритул і вижити не було шансів. Вона отримала вісім куль в життєво важливі органи та померла в лікарні.

Смерть Сталіна

"Ворота в інший світ, куди піде Сталін, будуть відкриті й для інших володарів Росії", - так загадково Ванга описала загибель радянського диктатора.

А через пів року після її слів Сталін помер на власній дачі за містом. Спочатку у нього діагностували параліч правого боку тіла, а через три дні він помер – від крововиливу в мозок.

Через свої висловлювання Ванга була заарештована і відправлена в болгарську в'язницю – в той час було не прийнято вільно говорити про смерть лідерів СРСР. Після смерті Сталіна її звільнили.

Загибель підводного човна "Курськ"

У 1980 році Ванга зробила дуже точне передбачення про підводний човен"Курськ". Але в той час її передбачення не зрозуміли та довгий час думали, що провидиця говорила про місто.

"У серпні 2000 року Курськ піде під воду, весь світ буде його оплакувати", - передбачила Ванга.

І тільки 12 серпня 2000 року стало зрозуміло, про що вона говорила. Російський атомний підводний човен "Курськ" затонув у Баренцевому морі. Разом з човном на дно моря пішов весь екіпаж.

Вбивство Джона Кеннеді

За чотири місяці до замаху Ванга зробила передбачення про смерть 35-го президента США Джона Кеннеді. Варто відзначити, що до слів провидиці в Білому домі навіть прислухалися і серйозно посилили охорону президента.

Але на жаль, Кеннеді врятувати не вдалося - 22 листопада 1963 року в Далласі його застрелив Лі Харві Освальд.

Трагедія 11 вересня

"Страх, страх! Брати американські впадуть, закльовані птахами залізними. Вовки виють з куща, і кров безневинна ллється рікою", - над цими словами Ванги в 1989 році голову ламали довго.

Але 11 вересня 2001 року літаки терористів врізалися в вежі-близнюки в Нью-Йорку. Загинуло майже три тисячі людей, ще два десятки зникли безвісти. Більшість загиблих - цивільні особи.