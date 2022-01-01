Ванга і її "лякаючі" пророцтва: чи справджувалися вони хоч колись?

Мільйони людей в усьому світі вірять, що знаменита екстрасенс, містик і знахарка Ванга передбачила теракт 11 вересня у США і катастрофу підводного човна "Курськ". Тож не дивно, що вони вірять у пророцтва й на 2022 рік.

Що казала болгарська провидиця про 2022-й, і чи дійсно справджувалися її пророцтва - читайте у матеріалі Styler нижче.

Прогноз Ванги на 2022 рік

Баба Ванга стверджувала, що цей рік принесе багато горя і катастроф для світу.

Зокрема, у 2022-му слід чекати землетрусів і цунамі. Згідно з її пророцтвом, "кілька азіатських країн разом з Австралією постраждають від інтенсивних повеней". Але це ще не все.

Нижче наводимо кілька її основних пророцтв на 2022 рік, взятих з сайту Astrofame.

Поява смертельного вірусу в Сибіру , ​​який до цього часу був заморожений, але через катастрофічні наслідки глобального потепління "буде вивільнений і може швидко вийти з-під контролю"…

, ​​який до цього часу був заморожений, але через катастрофічні наслідки глобального потепління "буде вивільнений і може швидко вийти з-під контролю"… Брак питної води , через що "багато держав будуть змушені шукати інші джерела" цього надважливого ресурсу.

, через що "багато держав будуть змушені шукати інші джерела" цього надважливого ресурсу. Інопланетний корабель під виглядом астероїда "Оумуамуа" прибуде на Землю у рамках кампанії з пошуку життя на нашій планеті. При цьому інопланетні істоти можуть навіть взяти в полон землян.

у рамках кампанії з пошуку життя на нашій планеті. При цьому інопланетні істоти можуть навіть взяти в полон землян. Нашестя сарани в Індії , яка "знищить посіви та сільськогосподарські угіддя, викликаючи величезний голод".

, яка "знищить посіви та сільськогосподарські угіддя, викликаючи величезний голод". Віртуальна реальність візьме верх і "люди будуть проводити перед екранами більше часу, ніж будь-коли". Це стане причиною того, що "багато людей почнуть плутати фантазію з реальністю".

Найвідоміші передбачення Ванги

Багато послідовників Ванги вважають, що вона передбачала теракт 11 вересня, Brexit, перемогу Барака Обами на президентських виборах у США, цунамі 2004 року та кілька інших помітних подій.

Зокрема, у 1989 році вона сказала: "американські брати впадуть після нападу сталевих птахів… і невинна кров хлине". Саме ці слова трактують як прогноз терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, коли два літаки врізалися в вежі-близнюки Світового торгового центру.

Теракт 11 вересня у 2001 році (фото: wikipedia.org)

Ще вона нібито казала, що 44-й президент США буде темношкірим. Однак разом з тим, болгарська екстрасенс стверджувала, що "він буде останнім президентом Америки".

Барак Обама (фото: wikipedia.org)

Ванга пророкувала й те, що Європа "перестане існувати" до 2017 року. І хоч Старий Світ живе і процвітає сьогодні, та дехто думає, що ясновидиця говорила про Brexit, за який Велика Британія проголосувала 2016-го.

Люди протестували проти Brexit (фото: wikipedia.org)

У 1980 році Ванга сказала, що в серпні 1999 року російське місто Курськ буде "покрите водою, і весь світ заплаче над ним". Вочевидь, вважають адепти її пророцтв, мова йшла про затоплений у серпні 2000 року атомний підводний човен "Курськ", у результаті чого загинуло 118 військових…

Підводний човен "Курськ" (фото: wikipedia.org)

Що передбачила Ванга на 2021 рік?

Ясновидиця нібито казала про минулий рік таке: "настануть важкі часи, люди будуть розділені своєю вірою, ми є свідками руйнівних подій, які змінять долю і історію людства".

А ще говорила, що "сильний дракон захопить людство, три гіганти об’єднаються, у деяких людей будуть червоні гроші".

"Я бачу числа 100, п’ять і багато нулів", - додала вона.

Деякі тлумачі вважають, що дракон був символом зростання могутності Китаю в світі.

Вона також передбачила, що лікарі знайдуть ліки від раку, а виробництво бензину припиниться, тому що потяги "летять, використовуючи сонячне світло". Це не збулося.

Що передбачила Ванга в 2020 році?

Ванга пророкувала, що президент США (вочевидь, Дональд Трамп) "буде страждати на таємничу хворобу".

Багато хто повірив особливо після того, як екс-глава Білого Дому захворів на коронавірус.

Але далі все пішло не так, як казала екстрасенс. Бо хвороба мала залишити Трампа глухим і спричинити травму мозку. Але цього, очевидно, не сталося.

Що передбачила Ванга в 2019 році?

"Петрицька лікарка" заявляла, що у 2019 році "хтось із Кремля спробує вбити" президента Росії Володимира Путіна. Але його не вбили, і нічого не відомо про внутрішні замахи на господаря Кремля.

Ще згідно з пророцтвом на 2019-й у Європі мав статися економічний колапс. І хоча континент сильно постраждав через епідемію коронавіруса, але на ньому все ще знаходяться більшість найбагатших і найрозвиненіших країн світу.

Хто така Ванга і чи можна їй вірити?

Вангелія Пандева Димитрова народилася і виросла в болгарському селі Струміця, коли воно ще було під контролем Османської імперії.

Коли дівчині було 12 років, на місто обрушився сильний шторм і вітер підняв її в повітря.

Вона "загубилася в цьому хаосі" і таємничим чином втратила зір. Батьки знайшли її аж через кілька днів.

Ванга казала, що після цієї надзвичайної пригоди "її зір замінили прозорливою здатністю передбачати майбутнє".

Містик померла 25 років тому, але залишила прогнози на кожен рік до 5079-го…

І хоча щорічні пророцтва Ванги розкриваються в районі Нового року, та завжди у більшості людей на планеті виникають сумніви щодо того, які з передбачень вона насправді зробила сама, а які їй приписують ЗМІ чи окремі "казкарі".

Адже насправді пророцтва Ванги ніколи нею не були записані на папері...