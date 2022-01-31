День рождения провидицы Ванги: какие ее предсказания сбылись с пугающей точностью
Знаменитая болгарская ясновидящая и предсказательница Ванга родилась 31 января. В 2022 году отмечается 111 лет со дня ее рождения. За свою жизнь она сделала множество предсказаний, которые до сих пор пытаются расшифровать. Некоторые из них сбылись – с пугающей точностью.
Какие предсказания Ванги сбылись полностью, рассказали в материале Novyny.Live.
Гибель Индиры Ганди
За 15 лет до смерти Индиры Ганди провидица сказала такую фразу: "Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье".
Знаменитая и единственная женщина-премьер-министр Индии Индира Ганди была убита 31 октября 1984 года. В день гибели на ней было сари – ярко-шафранового цвета, а под ним был бронежилет.
Она была под охраной телохранителей, но ее расстреляли в упор и выжить не было шансов. Она получила восемь пуль в жизненноважные органы и скончалась в больнице.
Смерть Сталина
"Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России", - так загадочно Ванга описала гибель советского диктатора.
А через полгода после ее слов Сталин скончался на собственной даче за городом. Сначала у него диагностировали паралич правой стороны тела, а через три дня он умер – от кровоизлияния в мозг.
Из-за своих высказываний Ванга была арестована и отправлена в болгарскую тюрьму – в то время было не принято свободно говорить о смерти лидеров СССР. После смерти Сталина ее освободили.
Гибель подводной лодки "Курск"
В 1980 году Ванга сделала очень точное предсказание о подводной лодке "Курск". Но в то время ее предсказание не поняли и долгое время думали, что провидица говорила о городе.
"В августе 2000 года Курск уйдет под воду, весь мир будет его оплакивать", - предсказала Ванга.
И только 12 августа 2000 года стало понятно, о чем она говорила. Российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море. Вместе с лодкой на дно моря ушел весь экипаж.
Убийство Джона Кеннеди
За четыре месяца до покушения Ванга сделала предсказание о смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Стоит отметить, что к словам провидицы в Белом доме даже прислушались и серьезно усилили охрану президента.
Но увы, Кеннеди спасти не удалось – 22 ноября 1963 года в Далласе его застрелил Ли Харви Освальд.
Трагедия 11 сентября
"Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки воют из куста, и кровь невинная льется рекой", - над этими словами Ванги в 1989 году голову ломали долго.
Но 11 сентября 2001 года самолеты террористов врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Погибло почти три тысячи человек, еще два десятка пропали без вести. Большинство погибших – гражданские лица.
Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли верить предсказаниям Ванги.
А также рассказывали о том, что предсказывал человечеству Нострадамус на 2022 год.