Россияне уничтожили дронами в Харькове колледж, которому более 100 лет

В Харькове среди поврежденных и разрушенных зданий и объектов в результате вражеских ударов дронами-камикадзе типа "Шахед" этой ночью - колледж транспортных технологий на Москалевке, построенное еще в 1915 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и местные СМИ.

По данным правоохранителей, учебное здание в Основянском районе Харькова было частично разрушено. Всего в этом районе города было зафиксировано попадание трех вражеских беспилотников, в результате чего также были повреждены гаражи, жилые дома и автомобили.

В прокуратуре добавили, что из-за "прилета" еще одного дрона оккупантов упал в Шевченковском районе были повреждены частные домовладения, гаражи и машины.

В прокуратуре опубликовали фото разрушенного столетнего здания колледжа транспортных технологий. Отметим, что это действующее учебное заведение.

Колледж транспортных технологий в Харькове после российского удара теперь выглядит так (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Из-за российской атаки были разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания, горели конструктивные элементы, были выбиты все окна, а также сильно пострадал конструктив.

Здание было построено в 1915 году, но учения здесь стали проводить с 1953 года. Добавим, что колледж ХКТТ был ранее известен как "Харьковский техникум железнодорожного транспорта".

Так раньше выглядело здание колледжа (фото из открытых источников)

На месте удара российских оккупантов работают коммунальные службы, проходят мероприятия по разбору завалов и обломков.

Какие еще учебные заведения в Харькове разрушили войска РФ

Напомним, в результате обстрелов российских захватчиков в Харькове за время с начала полномасштабного вторжения были повреждены в разной степени более половины школ города, а также 22 из 24 заведений высшего образования.

Сильнее всего пострадали Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Национальный аэрокосмический университет имени М.Е. Жуковского "ХАИ", Государственный биотехнологический институт, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

Добавим, что перед этим российские захватчики уничтожили Жилищно-коммунальный колледж ХНУМХ им. Бекетова в Харькове.

Обстрел Харькова ночью 3 ноября

В ночь на пятницу российские захватчики нанесли воздушный удар по Харькову "Шахедами". В областной прокуратуре сообщили, что удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города. Позже стало известно, что войска РФ ударили по Харькову около 10 дронами-камикадзе.

Утром в областной прокуратуре сообщили, что в результате российской атаки войск РФ по Харькову пострадали 8 человек: у всех острая реакция на стресс. Среди них двое детей: 10-летний мальчик и девочка 2,5 лет.

Отражение воздушной атаки

Как проинформировали в командовании Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину 40 "Shahed-136/131", а также запустили ракету Х-59 из оккупированной части Херсонской области.

ПВО ВСУ уничтожила 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету врага.

Детали и последствия ночной атаки противника - читайте в материале РБК-Украина.