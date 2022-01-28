День Павла: що це за особлива дата, і що сьогодні не можна робити

28 січня православні вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського, святого і першого християнського ченця, який 91 з 113 років свого життя провів як відлюдник.

У народі свято отримало назву Павло день або Павло Пустельник. З цієї дати спостерігали збільшення світлового дня і скорочення нічної темряви - навіть побутувала приказка, що "Павло день додав".

Зазначимо, що 28 січня в Київській Русі-Україні ще в дохристиянські часи називали День відунів. Наші предки вірили, що це несприятлива дата, коли чаклуни і злі сили обмінюються таємними темними знаннями, і застосовують їх проти людей. Забобонні боялися виходити за поріг будинку після заходу сонця, коли нечисть отримувала велику силу і полювала за самовпевненими сміливцями. Так, з тієї епохи збереглися важливі правила, як уберегти себе і рідних від зла, лиха і псування.

Як свідчать церковні перекази, Павло народився в Єгипті, в місті Фіви. Під час гонінь імператора Деція в III столітті преподобний дізнався, що родич має намір розповісти язичникам про те, що він сповідує християнство, і пішов у пустелю і оселився в печері. Згідно з легендами, ворони приносили йому фініки і хліб. 91 рік прожив святий в молитвах, і незадовго до смерті відбулася його зустріч з преподобним Антонієм, який з ним залишився аж до смертної години.

Святий Павло за своє життя не заснував жодної обителі, проте його називають батьком православного чернецтва.

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