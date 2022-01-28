День Павла: что это за особенная дата, и что сегодня нельзя делать

28 января православные чествуют память преподобного Павла Фивейского, святого и первого христианского монаха, который 91 из 113 лет своей жизни провел как отшельник.

В народе праздник получил название Павел день или Павел Пустынник. С этой даты наблюдали увеличение светового дня и сокращение ночной темноты - даже бытовала поговорка, что "Павел день прибавил".

Отметим, что 28 января в Киевской Руси-Украины еще в дохристианские времена называли День ведунов. Наши предки верили, что это неблагоприятная дата, когда колдуны и злые силы обмениваются тайными темными знаними, и применяют их против людей. Суеверные боялися выходить за порог дома после захода солнца, когда нечисть получала большую силу и охотилась за самоуверенными смельчаками. Так, с той эпохи сохранились важные правила, как уберечь себя и родных от зла, лиха и порчи.

Как гласят церковные предания, Павел родился в Египте, в городе Фивы. Во время гонений императора Деция в III веке преподобный узнал, что родственник намерен рассказать язычникам о том, что он исповедует христианство, и ушел в пустыню и поселился в пещере. Согласно легендам, вороны приносили ему финики и хлеб. 91 год прожил святой в молитвах, и незадолго до кончины состоялась его встреча с преподобным Антонием, который с ним остался вплоть до смертного часа.

Святой Павел за свою жизнь не основал ни одной обители, однако его называют отцом православного монашества.

Главные приметы этого дня