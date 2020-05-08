День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня. У цей день у багатьох країнах світу відзначають день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7 травня.

На законодавчому рівні цей день стали відзначати у 2004 році. Генасамблея ООН прийняла резолюцію про встановлення Днів пам'яті та примирення 8 та 9 травня на честь героїв, які віддали свої життя у боротьбі з нацистською Німеччиною у 1939-1945 рр..

В Україні цей день стали відзначати 8 травня з 2015 року. В рамках реалізації політики декомунізації було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 8 травня – День пам'яті та примирення на честь жертв Другої світової війни.

В цей день українці традиційно відправляють один одному листівки й основним символом цього пам'ятного дня є червоний мак, який символізує жертв розстрілу військових і громадянських конфліктів, зображення кривавого сліду від пострілу. Також використовується слоган "Ніколи знову".

День пам'яті та примирення

Також у повідомленнях відправляють традиційні слова про повагу до пам'яті про ветеранів війни, українському визвольному русі та жертв нацизму.

Хай буде світлою і чистою пам'ять

У великий день примирення,

І нехай не згасне полум'я душі

І ближче один до одного станемо хоч на мить!

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Сумуємо про тих, хто загинув на полях битв, у фашистських катівнях і концтаборах. Віддаємо данину пам'яті всім загиблим, які віддали свої життя в ім'я Великої перемоги.

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Ми висловлюємо глибоку вдячність ветеранам Великої Вітчизняної війни та пишаємося їхнім подвигом! Без них наша доля була б незавидною, а можливо нам би просто не дали шансу з'явитися на цей світ. За наше життя, за щастя бути, дихати, любити величезне їм спасибі від усіх живих!

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Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відрізняються День перемоги та День пам'яті та примирення.