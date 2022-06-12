День батька в 2022 році: коли і як будемо вітати татусів і дідусів

Коли будемо відзначати День батька

День батька відзначається щорічно - у третю неділю червня. У 2022 році це свято будемо відзначати через тиждень - 19 червня. До 2019 року День батька відзначали неофіційно одночасно з іншими країнами світу - у третю неділю вересня.

У 2019 році президентським указом був затверджений офіційно День батька і призначена дата - третя неділя червня.

Фото: День батька в Україні (УНІАН)

Як з'явилося свято День батька

Святу дня батька вже понад 100 років і народився він в США. Місис Додд з міста Спокан запропонувала створити спеціальне свято для чоловіків, які піклуються про своїх дітей. Таким чином вона хотіла подякувати власного батька, який після смерті своєї дружини самостійно виростив шістьох дітей.

Ідею місис Додд підтримали спочатку на рівні одного штату, потім підхопили інші штати, слідом і інші країни.

День батька в усьому світі святкують в різні дати. Частина країн вибрала для цього свята третю неділю вересня - в цей день відзначається ще й Всесвітній день батьків. Деякі країни відзначають цей день 20 або 21 вересня. Ще частина країн - влітку.

День батька у 2022 році (freepik.com)

Як відзначають День батька

Мета свята-створення і розвиток умов для зміцнення сімейних зв'язків і визнання ролі батьків у виховному процесі. А ще - популяризація сімейного способу життя, створення повних сімей та формування відповідальності батьків за життя своїх дітей.

У багатьох країнах святкування Дня батька має свої традиції та правила. У більшості країн в цей день організовують спільні барбекю, сімейні пікніки та вечері. Діти відвідують батьків, дарують подарунки й організовують їм різні заходи.

На державному рівні зазвичай проводять різні заходи, семінари, лекції та вручають нагороди багатодітним батькам та батькам, які виховують дітей самостійно.