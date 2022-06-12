День отца в 2022 году: когда и как будем поздравлять папочек и дедушек

Когда будем отмечать День отца

День отца отмечается ежегодно - в третье воскресенье июня. В 2022 году этот праздник будем отмечать через неделю - 19 июня. До 2019 года День отца отмечали неофициально одновременно с другими странами мира - в третье воскресенье сентября.

В 2019 году Президентским указом был утвержден официально День отца и назначена дата - третье воскресенье июня.

Фото: День отца в Украине (УНИАН)

Как появился праздник День отца

Празднику Дня отца уже более 100 лет и родился он в США. Миссис Додд из города Спокан предложила создать специальный праздник для мужчин, которые заботятся о своих детях. Таким образом она хотела поблагодарить собственного отца, который после смерти своей супруги самостоятельно вырастил шестерых детей.

Идею Миссис Додд поддержали сначала на уровне одного штата, потом подхватили другие штаты, следом и другие страны.

День отца во всем мире празднуют в разные даты. Часть стран выбрала для этого праздника третье воскресенье сентября - в этот день отмечается еще и Всемирный день отцов. Некоторые страны отмечают этот день 20 или 21 сентября. Еще часть стран - летом.

День отца в 2022 году (freepik.com)

Как отмечают День отца

Цель праздника - создание и развитие условий для укрепления семейных связей и признание роли отцов в воспитательном процессе. А еще - популяризация семейного образа жизни, создания полных семей и формирование ответственности отцов за жизнь своих детей.

Во многих странах празднование Дня отца имеет свои традиции и правила. В большинстве стран в этот день организовывают совместные барбекю, семейные пикники и ужины. Дети навещают родителей, дарят подарки и организовывают им различные мероприятия.

На государственном уровне обычно проводят различные мероприятиях, семинары, лекции и вручают награды многодетным отцам и отцам, которые воспитывают детей самостоятельно.