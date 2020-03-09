Сьогодні - день народження Шевченка: топ пісень на слова великого поета

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року (колаж РБК-Україна)

День народження Тараса Шевченка в Україні і світі святкують сьогодні, 9 березня 2020 року

9 березня 2020 року - день народження Тараса Шевченка. В Україні та інших країнах світу відзначають сьогодні 206-ту річницю з дня народження великого українського поета, художника і мислителя. Знаменита книга віршів, пісень і поем талановитого письменника "Кобзар" донині є знаковою для українців у всьому світі.

Багато віршів Шевченка покладені на музику. Тому Styler сьогодні зібрав для вас топ композицій, які дійсно викликають непередавані відчуття і нереальні емоції.

Тартак – Косар

За словами Олександра Положинського, до цього аудіотвору він і його команда йшли довго. Але в один прекрасний момент, майже спонтанно, з'явилася пісня "Косар". У цій композиції музикантам вдалося зберегти пізнаваний тартаковський стиль і текст Тараса Григоровича звучить тут цілком природно.

Відео з YouTube/TARTAK VIDEO

Хочу ЩЕ! – Тополя

Сюжет кліпу "Тополя" демонструє сумну історію кохання, у якій дівчина відпустила свого коханого на війну, а він не повернувся з фронту.

Відео з YouTube/MVUA

Піккардійська Терція – Ой по горі роман цвіте

Відомо, що сам Шевченко любив співати, у нього був гарний голос. І коли один з учасників легендарної вокальної формації Андрій Капраль писав аранжування, то уявляв, як би "Ой по горі роман цвіте" міг заспівати сам Кобзар. Коли слухаєш цей трек - відразу перед очима постає сад, шевченківський будинок, центральна Україна...

Відео з YouTube/Піккардійська Терція

Оксана Муха – Якби з ким сісти хліба з'їсти

Ось так Шевченко звучить у блюзі! Пісня "Якби з ким сісти хліба з'їсти" є частиною масштабного культурно-мистецького проекту "Від Шевченка до Костенко". За словами Оксани, саме тоді, коли вона почала співати ці життєві і дуже глибокі рядки у цьому стилі, зрозуміла, про що вірш.

"Бувають миті, коли і мені не вистачає тієї рідної, безкорисної душі, з якої можна, як писав Шевченко, "сісти хліба з'їсти" і "не одуріть на самоті", - коментує співачка.

Відео з YouTube/MusicVideoUA

KOZAK SYSTEM – Гайдамацька

Пісня під назвою "Гайдамацька" на слова Кобзаря увійшла у перший альбом Івана Леньо і компанії. Роки йдуть, а ця пісня завжди сприймається публікою "на ура" під час концертів KOZAK SYSTEM.

Відео з YouTube/kozaksystem

Pororoka – Нащо

В основі цієї роботи лежить вірш Шевченка "Нащо мені чорні брови". За словами учасників групи, цей вірш був покладений на музику вже дуже давно і він також є відомим як романс, втім, в їх виконанні він отримав дещо інше звучання.

Відео з YouTube/MVUA

Мандри – Думи мої

Ось така візуалізація реггі-композиції на один з найвідоміших віршів Кобзаря. Вийшло душевно, але не сумно. Кліп, до речі, створений за мотивами живопису, малюнків, графіки і рукописів Тараса Григоровича.

Відео з YouTube/MusicVideoUA

CHECHURA Project – Причинна

Музичний проект української співачки, автора пісень і відомої бандуристки Наталії Чечури теж має пісню на вірш Шевченка - "Причинна". Не часто почуєш Шевченка під бітбокс!

Відео з YouTube/MusicVideoUA