День молодежи 2024: красивые поздравления и открытки, которые понравятся каждому

День молодежи 2024 - это отличный случай поздравить молодое поколение с их праздником. Теплые слова обязательно поднимут настроение и обрадуют каждого.

История праздника

Долгое время День молодежи в Украине отмечался в последнее воскресенье июня, согласно указу президента от 22 июня 1994 года. Но после российской агрессии 2014 стал вопрос о новой дате праздника, которая не будет связана с советским прошлым нашей страны.

Тогда президент Владимир Зеленский установил в Украине новую дату Дня молодежи. С 2022 года у праздника есть фиксированная дата - 12 августа, совпадая теперь с Международным днем молодежи.

Указ №333/2021 об изменении даты был подписан с целью поддержки интеграции украинской молодежи в европейское сообщество и утверждение ценностей демократии и свободы.

Открытки ко Дню молодежи (изображение: forkids.org.ua)

Поздравления в прозе

С Днем молодежи! Желаю, чтобы твоя энергия и позитивный настрой всегда вели к успеху и счастью. Пусть этот день станет началом новых ярких побед и незабываемых впечатлений!

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Поздравляю с Днем молодежи! Желаю тебе безграничного вдохновения, энергии и уверенности в реализации всех твоих амбиций. Пусть этот день принесет тебе только положительные эмоции и отличные моменты.

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С праздником молодежи! Пусть твои дни будут наполнены приключениями и новыми достижениями. Желаю тебе оставаться вдохновенным и уверенным в своих силах на пути к великим свершениям.

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С Днем молодежи! Желаю тебе неисчерпаемого вдохновения и безграничной энергии для достижения своих целей. Пусть этот день будет наполнен радостью и новыми возможностями самореализации.

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Поздравляю с Днем молодежи! Пусть твоя жизнь будет яркой и насыщенной позитивными событиями. Желаю тебе уверенности в себе, смелых решений и больших достижений во всех областях жизни.

Красивые слова ко Дню молодежи (изображение: liza.ua)

Стихотворные поздравления

З Днем молоді вітаю і нехай

Далеким буде той життєвий небокрай!

Хай все буде по силі й до снаги,

Якщо життя - ріка, то хай квітують береги,

Багатим, щедрим хай буде її "улов",

Попутний вітер хай навіює любов!

***

З Днем молоді я вас щиро вітаю,

І вам від душі у це свято бажаю

Цікавих миттєвостей, щастя безхмарного,

Хай буде в достатку настрою гарного,

Щоб була в душі тільки гарна погода,

Схожим було життя молоде на пригоду!

***

З Днем молоді вітаю я усіх!

Бо скільки б років в паспорті не було,

А серце все ж бажає щастя, втіх.

Які ще сум і смуток? Ні, не чули.

Енергії, здоров`я, свіжих сил,

Натхнення і шаленого кохання!

Хай завжди буде світлим небосхил,

Нехай здійсняться мрії та бажання!

Как красиво поздравить с Днем молодежи (изображение: forkids.org.ua)